Landwirt aus Guldental wegen Fischsterbens vor Gericht

Ein Landwirt aus Guldental (Landkreis Bad Kreuznach) soll Wasser aus einem Bach abgeleitet haben. Als Folge sollen nach SWR-Informationen tausende Fische verendet sein.

Denn der 65-jährige Landwirt soll so viel Wasser aus dem Bach entnommen haben, dass dieser teilweise austrocknete. Das Wasser soll der Mann benutzt haben, um seine Fahrzeuge oder Geräte zu waschen. Nach SWR-Informationen starben tausende Fische, darunter Bachschmerlen, Lachse und Forellen.

Rinne zwischen Mühlenteich und Guldenbach genutzt

Das Ableiten des Wassers funktionierte offenbar so: Parallel zum Guldenbach verläuft ein Mühlenteich. Von diesem künstlich angelegten Bachlauf gehen noch einmal kleinere Rinnen ab. Die waren früher dazu gedacht, das Wasser in diesem Mühlenkanal zu regulieren. An diesen Rinnen sind Schieber - macht man sie auf, fließt das Wasser in der Rinne zurück zum eigentlichen Guldenbach. Eine dieser Rinnen verläuft über das Grundstück des Landwirts. Und genau da soll er das Wasser abgeschöpft haben.

Wegen Sachbeschädigung vor Gericht

Weil der Landwirt immer mehr Wasser abgeleitet haben soll, trocknete schließlich der Mühlenteich aus. Die Ortsbürgermeisterin von Guldental hatte Strafantrag gegen ihn gestellt. Nun muss sich der Landwirt wegen Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten.