In einem Weiher in Salmtal in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist es zu einem Fischsterben gekommen. Die Ursache ist nach Angaben der Verwaltung noch nicht bekannt.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Manuel Follmann (CDU), sagte dem SWR, es könne sein, dass es einen Zusammenhang mit einem Strohballenbrand von Montag auf Dienstag und den Löscharbeiten gibt. Das Löschwasser sei zurückgehalten worden und es seien keine Zusätze darin gewesen. Womöglich sei aber trotzdem Kohlenstoff in den Weiher abgeleitet worden, so der Wehrleiter. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk pumpen zusätzlichen Sauerstoff in das Wasser. Steil TV Einige Fische im Weiher sollen noch gerettet werden Seit Mittwochnachmittag versuchen Feuerwehr und Technisches Hilfswerk, noch einige Fische in dem Weiher zu retten. So werde etwa zusätzlicher Sauerstoff in das Wasser gepumpt, teilten die Einsatzkräfte mit. Das sei mit den Wasserbehörden abgestimmt. Zusätzlich werde der Weiher auf Chemikalien untersucht. Umliegende Gewässer seien nicht betroffen. Laut Pächter des Weihers befinden sich mehrere Zentner Fische darin. Wie viele Fische überleben, ist noch nicht klar.