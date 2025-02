Jetzt live: "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht"

per Mail teilen

Der Konfettiregen kann beginnen: Der Fastnachtsklassiker "Mainz bleibt Mainz" feiert 70. Geburtstag. Der SWR ist im Kurfürstlichen Schloss live dabei.

Das 70-jährige Jubiläum wird in der Sitzung ab 20:15 Uhr groß gefeiert: Es gibt unter anderem ein Wiedersehen mit Legenden der Meenzer Fassenacht wie dem Boten vom Bundestag, Prinz Bibi, Rolf Braun oder Fraa Babbisch und Fraa Struwwelisch. Dargestellt werden sie von aktuellen Größen aus Mainz wie Johannes Bersch oder Heininger und Schier.

Und auch Margit Sponheimer ist mit ihrem Lied "Am Rosenmontag bin ich geboren" dabei. In diesem Jahr gibt es einen neuen Sitzungspräsident: Adi Guckelsberger übernimmt für den erkrankten Andreas Schmitt. Auch Kokolores-Beiträge sind dabei, Jürgen Wiesmann als "Ernst Lustig". Und natürlich bekommt auch die Politik wieder ordentlich einen mit. Dafür sorgen unter anderem Kabarettist Lars Reichow, Florian Sitte als Till und Kati Greule, die als Kindergärtnerin die Parteispitzen wie Merz, Weidel und Co. hüten muss.

Wieder dabei: Lars Reichow als Anchorman. Im letzten Jahr hatte das ZDF auf den Auftritt des scharfzüngigen Kabarettisten verzichtet - das Angebot an politischen Vorträgen war zu groß, hieß es damals. "Erhard Grom mit seinem letzten Protokoll, der neue Till, die politische Premiere von Thomas Becker mit Peter Gottron und eine richtig starke Moguntia hatten letztendlich die Nase vorn", so die Begründung.

Ohne sie geht es nicht: Margit Sponheimer, die Ikone der Mainzer Fastnacht. Ohne ihren Hit "Am Rosenmontag bin ich geboren" ist die Fastnacht in Mainz nicht vollständig. Mit 23 Auftritten hat auch Jürgen Wiesmann als "Ernst Lustig" schon Kultstatus erreicht.

Der Sitzungspräsident und Obermessdiener - Andreas Schmitt ist erkrankt und hat für diese Kampagne abgesagt. Im Interview mit SWR1 gab er allerdings Entwarnung, er sei auf dem Weg der Besserung. Für ihn springt Adi Guckelsberger ein und übernimmt den Vorsitz der diesjährigen Sitzung.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen ein "singendes Blumenbeet", die Cousine von Shirin David, Handkäs un sei Mussig, eine Hymne für Mainz, Alice im Wunderland - und natürlich als Schlusspunkt die legendären Mainzer Hofsänger.

Alles begann am 17. Februar 1955, als der damalige Südwestfunk erstmals die Sitzung "Mainz wie es singt und lacht" im Fernsehen übertrug.

Ein Highlight bis heute - die legendäre Sitzung 1964. Ernst Neger gab zum ersten Mal "Humba Täterä" zum Besten, brachte den Saal damit zum Kochen. Das Publikum forderte eine Zugabe nach der anderen. Resultat: Die Sendezeit wurde um eine Stunde überzogen und mit 89 Prozent Marktanteil die höchste je gemessene Einschaltquote erreicht.

Der unvergessene Ernst Neger bei seinem legendären Auftritt im Jahr 1967. Mit seiner Version des Liedes "Heile, Heile Gänsje" hat er die Zuschauer im Saal und auch zuhause an den Bildschirmen zu Tränen gerührt. SWR

Auch in späteren Jahren war Ernst Neger einer der Höhepunkte der Sendung.

70 Jahre Mainzer Fernsehfastnacht - die Dokumentation zum Jubiläum gibt es hier zum Nachschauen.