Der Waldzustandsbericht wird vorgestellt, die Mainzer Erinnerungswochen starten und es erwartet uns sonniges Wetter. Dazu ist das Unwort des Jahres gekürt worden.

10:00 Uhr Tschüss! Mensch, wie die Zeit rennt. Es ist 10 Uhr, damit schließe ich den Newsticker für heute und darf ihn morgen wieder um 6 Uhr öffnen. Habt noch einen schönen Montag! 😉 Bis dahin kriegt ihr alle Infos im Web, in der App und auf Social Media. Tschüss!

9:50 Uhr A60 in Mainz: 60 km/h zu schnell unterwegs Bei Geschwindigkeitskontrollen am Hechtsheimer Tunnel auf der A60 in Mainz hat die Autobahnpolizei gestern einen massiven Verstoß festgestellt. Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer im Tunnel mehr als 60 km/h zu schnell unterwegs. Zuvor war der Mann in seinem Wagen auch schon viel zu schnell durch die Baustelle am Autobahnkreuz Mainz-Süd gerast. Er fuhr laut Autobahnpolizei über 95 km/h, wo nur 60 km/h erlaubt sind. Er muss mit 600 Euro Bußgeld, 2 Punkten in Flensburg und 2 Monaten Fahrverbot rechnen. Wegen der extremen Geschwindigkeitsüberschreitung könnten sich diese Strafen aber nach Angaben eines Polizeisprechers sogar noch verdoppeln. Sendung am Mo. , 13.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

9:40 Uhr SWR Aktuell 360 Grad schaut Richtung Bundestagswahl Es ist nicht mehr lange hin bis zur Bundestagswahl. Aus diesem Grund wollte "SWR Aktuell 360 Grad"-Host Marvin Neumann in Ludwigshafen wissen: Was beschäftigt die Menschen zur Bundestagswahl 2025? Welche Themen liegen ihrer Meinung nach im Argen? Was sollten die Politikerinnen und Politiker gleich anpacken? Die Antworten gibt es in der neuen Folge 👇: Wahl 2025 Deutschland: Was muss eine neue Regierung ändern? | SWR Aktuell 360 Grad

9:30 Uhr Und das Unwort des Jahres ist ... ... "Biodeutsch". Das teilte die Jury der Sprachaktion in Marburg mit. Das Wort wird vor allem negativ in den Sozialen Medien gebraucht, "um Menschen vor dem Hintergrund vermeintlich biologischer Abstammungskriterien einzuteilen, zu bewerten und zu diskriminieren", begründete die Jury ihre Entscheidung. Auf Platz zwei landete der Begriff "Heizungsverbot". Der im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz verwendete Ausdruck sei irreführend und verwendet worden, um klimaschützende Maßnahmen zu diskreditieren. Sendung am Mo. , 13.1.2025 9:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

9:25 Uhr Eine Orgel in der Hunsrücker Scheune Die Scheune in Heidenburg wurde aufwendig umgebaut, damit die Orgel mit ihren 2500 Pfeifen Platz findet. SWR Das, was ein wenig nach Frühjahrsputz aussieht, war die Vorarbeit für einen ganz großen Traum: Eine eigene Orgel - in einer Scheune. Ja, richtig gelesen. Moritz aus Heidenburg im Hunsrück hat eine ausrangierte Orgel in die elterliche Scheune gebaut. Der angehende Kirchenmusiker kann für sein Examen jetzt von Zuhause üben. Die ganze Geschichte könnt ihr hier nachlesen.

9:20 Uhr History: Der 13. Januar im Jahr ... 2024 - Die Demokratische Fortschrittspartei gewinnt die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Taiwan. Neuer Präsident wird William Lai mit mehr als 40 Prozent der Stimmen. Damit bleibt das Land auf einem US-freundlichen und chinakritischen Kurs. 1990 - Die Sozialdemokratische Partei der DDR (SDP) ändert ihren Namen in Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und bekennt sich damit zur Tradition der 1946 mit der SED zwangsvereinigten SPD. 1985 - Auf der Bahnstrecke Dschibuti - Addis Abeba entgleist ein mit zu hoher Geschwindigkeit fahrender überfüllter Zug. Der Zug stürzt von einer Brücke in eine Schlucht. 428 Menschen sterben, 370 werden verletzt. 1980 - Die Grünen konstituieren sich auf ihrem Gründungsparteitag in Karlsruhe als Bundespartei. 1935 - Im Saarland stimmen rund 90,8 Prozent der Wähler für die Rückkehr zum Deutschen Reich. 1920 war das Saargebiet nach dem Versailler Vertrag für 15 Jahre dem Völkerbund unterstellt worden.

9:10 Uhr Waldzustandsbericht: Mehr geschädigte Bäume? Wie geht's dem rheinland-pfälzischen Wald? Heute Mittag wird die Klimaschutzministerin Katrid Eder (Grüne) die zentralen Ergebnisse des Waldzustandsberichts 2024 vorstellen. Wenn wir uns zurückerinnern, der letzte Bericht aus dem Jahr 2023 sah überhaupt nicht gut aus. Hier findet ihr die Zusammenfassung: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

8:55 Uhr Werden Bio-Lebensmittel knapp? Die Bio-Landwirte in Deutschland fordern mehr Sicherheit von der Politik - sonst hätte das auch Folgen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn schon dieses Jahr würden Fleisch- und Milchprodukte in Bio-Qualität knapp werden, sagt Bioland-Chef Plagge. Die erwartete Nachfrage wird wohl nicht gedeckt werden könnten. Viele Bauernhöfe würden sich noch scheuen, ihre Produktion auf Bio umzustellen. Um das zu ändern, müsse die Bundesregierung Planungssicherheit schaffen und den Umstieg fördern. Sendung am Mo. , 13.1.2025 8:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

8:05 Uhr Mein Sonnenaufgang ⛅ Wenn die Sonne über Mainz aufgeht ... SWR Ingrid Reitenbach Der Himmel verrät schon, dass es ein schöner, sonniger Tag wird. So schaut's bei mir vor dem Schreibtisch aus. Damit wünsche ich allen, die Mitlesen, einen schönen Start in den Tag!

8:00 Uhr Fahrradkommunalkonferenz in Landau Als erste Kommune im Land wird Landau die rheinland-pfälzische Fahrradkommunalkonferenz ausrichten, kündigte der CDU-Oberbürgermeister Dominik Geißler beim Neujahrsempfang der Stadt an. Was ein Thema bei der Konferenz sein wird, hat er im Interview schon verraten:

7:45 Uhr Guter Ertrag der Zuckerrüben in der Region In Rheinhessen endet die Zuckerrüben-Kampagne. Der Ertrag fällt nach Ansicht des Verbandes der hessisch-pfälzischen Anbauer mit 82 Tonnen gut aus. Der Zuckergehalt liege mit knapp 15 Prozent aber nicht besonders hoch. Der gehe seit Jahren kontinuierlich zurück - wegen einer Zikade. Mittlerweile sei das gesamte Anbaugebiet von dem Schädling befallen. Auch Kartoffeln und Gemüse wie rote Beete sind laut Verband betroffen. Sendung am Mo. , 13.1.2025 7:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:25 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt 🌍 Noch immer steht Los Angeles im Bann der Brandkatastrophe. Die Zahl der Todesopfer ist auf 24 gestiegen. Die Feuer breiteten sich am Sonntag sogar weiter aus. Inzwischen sind rund 12.000 Rettungskräfte im Einsatz. Die Lufthansa will heute den wichtigen ersten Schritt zur Übernahme der italienischen Fluglinie ITA vollziehen. Geplant ist, für 325 Millionen Euro einen Anteil von 41 Prozent zu übernehmen. Später soll es dann eine komplette Übernahme geben. In Marburg wird das "Unwort des Jahres" 2024 bekanntgegeben. Bis knapp zwei Wochen vor Einsendeschluss gingen mehr als 2.800 Vorschläge ein, erneut deutlich mehr als im Vorjahr. Für das "Unwort" gelten bestimmte Kriterien: Infrage kommen Formulierungen, die aus Sicht der Jury gegen Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstoßen, die gesellschaftliche Gruppen diskriminieren, die verschleiernd oder irreführend sind.

7:05 Uhr Elektronische Patientenakte kurz vor dem Start Kurz vor dem Start der elektronischen Patientenakte raten Gesundheitsexperten nochmal dazu, der neuen Akte nicht zu widersprechen. Das wäre völlig unvernünftig, sagt der Chef der Intensiv- und Notfallmediziner-Vereinigung DIVI, Uwe Janssens. Gerade in Notfallsituationen könnten digitale und schnelle Infos entscheidend sein. Die elektronische Akte steht wegen Datenschutzbedenken immer wieder in der Kritik. Ab Mittwoch wird sie in ersten Modellregionen eingeführt - zum Beispiel in NRW und Teilen von Bayern. Zwischen Februar und April soll die Akte dann bundesweit kommen. Alle Infos dazu gibt's auch hier zusammengefasst. Sendung am Mo. , 13.1.2025 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:55 Uhr Fußball: Drei Punkte für Mainz, Kaiserslautern spielt gegen Ulm Endlich wieder Bundesliga - ja, für einige von uns hat sich die Winterpause ein wenig lang angefühlt. Umso schöner für alle, die in Mainz zu Gast waren, denn der 1. FSV Mainz 05 konnte seine Fans gleich mit drei Punkten gegen Bochum belohnen. 2:0 ging die Partie für die Mainzer zu Ende. Für das Doppelpack sorgte Jonathan Burkardt und hat sich damit gleich selbst zum Rekordtorschützen des Vereins gekürt. Zuvor lag er mit Karim Onisiwo und 33 Toren auf einem geteilten ersten Platz. Da als nächstes die englische Woche folgt, spielen die Mainzer schon am Dienstag erneut - gegen keinen anderen als den amtierenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Mainz Fußball | Bundesliga Jonathan Burkardt schreibt gegen Bochum Geschichte - und bleibt Mainz 05 vorerst erhalten Dank eines Doppelpacks von Jonathan Burkardt schlägt der 1. FSV Mainz 05 den VfL Bochum. Der Stürmer ist bereits vor dem Spiel das Thema des Tages. 17:15 Uhr Rheinland-Pfalz Stadion SWR1 Rheinland-Pfalz In der zweiten Bundesliga geht es am Freitag los. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den SSV Ulm 1846 dann am Samstag Zuhause, Anpfiff ist um 13 Uhr.

6:45 Uhr Die Lage auf den Straßen in RLP 🚗 Wochenstart heißt wieder mehr los auf unseren Straßen. Ob es jetzt schon irgendwo stockt oder staut, seht ihr beim Blick in unseren Verkehrsservice: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:35 Uhr Bundeswahlausschuss prüft Kleinparteien Der Bundeswahlausschuss entscheidet heute darüber, welche Parteien sich zur der Bundestagswahl aufstellen lassen dürfen. Neben den Kandidaten- und Unterschriftenlisten werden auch insgesamt 56 Kleinparteien geprüft. Das sind 30 weniger als bei der vergangenen Bundestagswahl. Wegen der vorgezogenen Neuwahl hatten viele kleinere Parteien kritisiert, dass die Zeit zum Unterschriftensammeln nicht reiche. Sendung am Mo. , 13.1.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:25 Uhr Das Wetter zum Wochenstart: Sehr, sehr sonnig ☀️ Nach einem ruhigen und oft auch sonnigen Wochenende bringt ein Hoch noch mehr Sonne nach Rheinland-Pfalz. Der Montag startet nach einer sehr frostigen Nacht noch mit ein paar Hochnebelfeldern, hat unser Wetterexperte Carsten Schwanke am Sonntagabend gesagt. Die verschwinden aber bald und nachmittags ist es dann überall im Land strahlend sonnig bei Temperaturen zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Auch am Dienstag bleibt das schöne Winterwetter erhalten. Plant euch also unbedingt Zeit draußen ein! Video herunterladen (28,5 MB | MP4)

6:15 Uhr Gesa Krause, Julian Weber und der FCK als Landessportler 2024 geehrt 💪 Das neue Jahr ist schon ein paar Tage alt, trotzdem wurde am Sonntag in Mainz noch einmal zurückgeblickt: Auf die herausragenden Leistungen rheinland-pfälzischer Athletinnen, Athleten und Teams. Einige Sportler des Jahres mussten sich aber aus der Ferne über die Auszeichnung als Landessportler 2024 freuen. So weilt Hindernisläuferin Gesa Krause aus Trier gerade im südafrikanischen Trainingslager. Video herunterladen (47,6 MB | MP4)

6:05 Uhr Zwei Tote bei Bränden in Rheinland-Pfalz Am Wochenende sind in Rheinland-Pfalz zwei Menschen bei Bränden gestorben. Am Samstagabend kam in Kaiserslautern eine 68-Jährige bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ums Leben. Warum es in der Dachgeschosswohnung brannte, ist noch ungeklärt. Und in Bad Ems starb am Sonntag ein Bewohner eines Einfamilienhauses. Im Dachgeschoss des Hauses brannte es zeitweise lichterloh. Die Feuerwehr warnte die Anwohner vor Rauchgasen. Die Kriminalpolizei hat zur Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Video herunterladen (13,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig fürs Land Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) stellt heute in Mainz den Waldzustandsbericht 2024 für Rheinland-Pfalz vor. Die Stadt Mainz verschickt ab heute die neuen Grundsteuerbescheide an die Hausbesitzer. Für sie gilt die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke). Seit dem 1. Januar 2025 sind in ganz Deutschland neue Bewertungsregeln für die Grundsteuer A (Landwirtschaft) und B wirksam. Die Reform der Grundsteuer wurde durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018 notwendig. Der Stadtrat von Ludwigshafen befasst sich am Abend mit einem Gemeinschaftsprojekt zur Geothermie. Das Projekt in der Vorderpfalz soll die BASF sowie Haushalte in Ludwigshafen und Frankenthal mit Energie versorgen. Aus dem Untergrund will das Unternehmen Vulcan dabei auch Lithium für die Batterieproduktion gewinnen.