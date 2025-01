Die Veranstaltungen stehen alle unter dem Motto "Gemeinsam für Erinnerung und Vielfalt".

13. Januar 2025 - MEWA-Arena - 18 Uhr

Zentrale Veranstaltung zur Eröffnung der !NieWieder-Kampagne 2025. Geladene Gäste aus den Bereichen Fußball und Politik, Kirchen, Fans und dem Kreis der "!Nie-Wieder-Initiative" eröffnen in Mainz gemeinsam die Kampagne zum Erinnerungstag im deutschen Fußball. Geschlossene Gesellschaft. Eine Aufzeichnung wird später auf YouTube zu sehen sein.

25. Januar 2025 - MEWA-ARENA - 15:30 Uhr

Stadionaktion unter dem Motto "Gemeinsam für Erinnerung und Vielfalt“ beim Heimspiel des 1. FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart.

27. Januar 2025 - Erbacher Hof - 19 Uhr

Lebendigkeit für das Geistige: Zum 80. Todestag von Pater Alfred Delp SJ. Lesung und Gespräch – Teilnehmer: Bischof Prof. Dr. Peter Kohlgraf, Prof. Dr. Angela Borgstedt, Ulrike Gentner. Anmeldung per E-Mail erbeten an: erinnerung@ente-bagdad.de

29. Januar - 9. Februar 2025 - Haus des Erinnerns

Ausstellung "Zerbrochene Verbindungen – Ravensbrück. Die Wege von frauenliebenden* Frauen* in Widerstand und Deportation."

1. Februar 2025 - "Enten"-Arena - 16:30 Uhr

Stadionaktion mit Fußballspiel des FC Ente Bagdad. Anlässlich des Erinnerungstages im deutschen Fußball wird unter dem Motto "Gemeinsam für Erinnerung und Vielfalt" ein Fußballspiel des FC Ente Bagdad mit begleitender Stadionaktion stattfinden. Anmeldung per E-Mail erbeten an: erinnerung@ente-bagdad.de

4. Februar 2025 - Erbacher Hof - 19:00 Uhr

Sport und Erinnerungsarbeit: Wie gehen Vereine mit der eigenen Vergangenheit in der NS-Zeit um? Vortrag von Franziska Kaiser mit anschließender Podiumsdiskussion. Die Rolle der Mainzer Sportvereine in der NS-Zeit steht ebenso im Fokus des Abends wie die Frage der Aufarbeitung der Vereine nach dem Zweiten Weltkrieg: Wie haben die Vereine sich in der Nachkriegszeit und bis in die Gegenwart mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt? Anmeldung per E-Mail erbeten an: erinnerung@ente-bagdad.de

5. Februar - Leibniz-Institut für Europäische Geschichte - 19:00 Uhr

Film im Gespräch: "Spurensuche – Eine geheime Liebe". Filmpräsentation mit kurzer Einführung und anschließendem Gespräch. Eine junge Frau entdeckt Spuren, Fragmente einer Liebesbeziehung ihrer Großmutter, die während des Nationalsozialismus in Frankreich verhaftet und in ein Konzentrationslager für Frauen eingeliefert wurde. Dort verliebt sie sich in eine Mitgefangene.

11. Februar 2025 - Haus des Erinnerns - 18:30 Uhr

Lesbische Jüdinnen im Nationalsozialismus: Entrechtet, vertrieben, ermordet – Vortrag und Gespräch mit Dr. Claudia Schoppmann. Sie schildert, wie lesbische Frauen durch Denunziationen ins Visier von Polizei und Kripo gerieten und welche Maßnahmen zur Einschüchterung dienten. Anmeldung per E-Mail erbeten an: kontakt@hde-mainz.de.

13. Februar 2025 Frauenzentrum Mainz 18:30 Uhr

Lesbische (Un-)Sichtbarkeit in der Nachkriegszeit und heute: Erzählcafé mit Elke Kreß. Wie war die Situation für frauenliebende Frauen in der Nachkriegszeit, in den 1960er und 1970er Jahren, vor der Pandemie und heute? Die Veranstaltung ist nur für Frauen zugänglich. Anmeldung per E-Mail erbeten an: fz@frauenzentrum-mainz.de