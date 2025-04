Mit Sonne, Kälte und Glätte hat die Woche in Rheinland-Pfalz begonnen. In der Nacht zu Dienstag wird es besonders frostig. SWR-Wetterexperte Sven Plöger spricht in seiner Vorhersage von Temperaturen bis -12 Grad. Das wären die bislang niedrigsten Werte dieses Winters.