Jonathan Burkardt schreibt gegen Bochum Geschichte - und bleibt Mainz 05 vorerst erhalten

Dank eines Doppelpacks von Jonathan Burkardt schlägt der 1. FSV Mainz 05 den VfL Bochum. Der Stürmer ist bereits vor dem Spiel das Thema des Tages.

Nach 71 Minuten war der Arbeitstag von Jonathan Burkardt beendet - und die allermeisten Fans in der Mainzer Arena erhoben sich und applaudierten, als der Stürmer den Platz verließ und Platz für Armindo Sieb machte.

Rekordtorschütze des 1. FSV Mainz 05

Zuvor hatte der 24-Jährige Geschichte geschrieben und sich die Standing Ovations verdient. Nicht nur, dass der 1. FSV Mainz 05 dank zweier Treffer Burkardts mit 2:0 gegen den VfL Bochum gewonnen hatte und zumindest über Nacht auf Rang vier steht. Nein, Burkardts Tor zum 1:0 war auch sein 34. Bundesliga-Treffer für die Rheinhessen. Das bedeutet: alleiniger Klubrekord. Zuvor lag er mit Karim Onisiwo und 33 Toren auf einem geteilten ersten Platz. Später folgte dann noch Nummer 35 für Burkardt.

Dicht hinter Harry Kane und Omar Marmoush

Es ist schon lange klar: Burkardt ist in dieser Saison in absoluter Topform. Mit zwölf Toren liegt er auf Rang drei der Torschützenliste, vor ihm nur Harry Kane und Omar Marmoush (beide 14). Doch der Mehrwert des Südhessen geht weit über Treffer hinaus. Burkardt ist mittlerweile Nationalspieler, Führungsfigur, er arbeitet defensiv für die Mannschaft mit und findet trotzdem immer wieder bei eigenen Angriffen den Weg in die Tiefe. Der 24-Jährige holt sich viele Bälle, verteilt sie und dirigiert seine Mitspieler.

Jonathan Burkardt: "Die Mannschaft macht es mir sehr leicht "

Nach dem Bochum-Spiel war es keine Frage, wer "Spieler des Spiels" ist: Es konnte nur Burkardt sein. "Natürlich ist die Brust sehr breit, aber vor allem bin ich sehr happy, dass ich gesund bin und spielen konnte", sagte der Matchwinner im Gespräch mit SWR Sport. "Ich habe sehr gute Assists bekommen. Vor dem 2:0 etwa muss ich nicht mehr viel machen. Die Mannschaft macht es mir sehr leicht - und es macht extrem viel Spaß."

Sportdirektor Niko Bungert: "Kann alle Zweifel ausräumen"

In Sachen Burkardt gab es bereits vor dem Spiel gute Neuigkeiten - für den 1. FSV Mainz 05 und alle, die es mit dem Klub halten. Sportdirektor Niko Bungert sagte im Interview mit SWR1 Stadion, dass der umworbene Stürmer die Rheinhessen in der laufenden Transferperiode nicht verlassen wird. "Er ist ein ganz elementarer Teil unserer Mannschaft. Wir würden nicht auf die Idee kommen, da aktuell was dran zu ändern", so Bungert. "Auch Jonny selbst ist als Typ und Person total aufgeräumt. Er weiß, was er an uns hat und dass diese Saison überragend gut läuft. Ihm macht es Spaß, Teil dieses Teams zu sein. Daher kann ich alle Zweifel ausräumen, dass da in den nächsten drei Wochen etwas passieren wird."

Eintracht Frankfurt soll an Jonathan Burkardt interessiert sein

Vor allem Nachbar Eintracht Frankfurt soll großes Interesse an dem 24-Jährigen zeigen. Erst recht, wenn Omar Marmoush die Hessen noch im Winter in Richtung Manchester City verlassen sollte. Der Vertrag von Burkardt, der im Herbst in der deutschen Nationalmannschaft debütiert hatte, läuft bis 2027.

Klar ist: Mit einem Burkardt in der aktuellen Verfassung hat Mainz 05 gute Chancen, nächste Saison international zu spielen. Das könnte auch ein schönes Abschiedsgeschenk des Stürmers sein, der bereit für den nächsten Schritt scheint. Diesen im Sommer zu gehen, nach einer starken Saison mit seinem Klub - das dürften ihm die allermeisten in Mainz mehr als gönnen. Zumal er eine hohe Ablöse einbringen würde.

"Ich habe noch Luft nach oben!"

Doch bis dahin heißt es: weiter Vollgas für die Rheinhessen. Und vielleicht auch weiter Geschichte schreiben. Burkardt jedenfalls kündigte nach dem Bochum-Spiel schon mal an: "Ich habe noch Luft nach oben!"