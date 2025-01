Mainz will Höhenflug gegen Bochum fortsetzen - mit Jonny Burkardt?

Der Bundesligist kann gegen den Tabellenletzten auf seinen Torjäger setzen. Beim Thema Neuzugänge lässt sich Bo Henriksen nicht in die Karten schauen.

Der 1. FSV Mainz 05 will seine Serie in der Bundesliga gegen den VfL Bochum fortsetzen (Samstag, ab 15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de ). Fünf der letzten sechs Begegnungen haben die Rheinhessen gewonnen und stehen auf aktuell auf Rang fünf. Wieder im Kader der 05er steht Jonny Burkardt. Der Angreifer hatte sich beim 2:1 gegen den FC Bayern am Oberschenkel verletzt und war beim Jahresabschluss (3:1 in Frankfurt) ausgefallen.

Gegen Bochum ist Burkardt jetzt wieder mit dabei. Ob der 24-Jährige von Beginn auflaufen wird oder wie viele Einsatzminuten er bekommt, ließ Trainer Henriksen offen. Zumal direkt eine Englische Woche ansteht, wie der Däne anmerkte.

Die öffentlichen Wechselspekulationen seien dem 24-Jährigen derweil nicht anzumerken. "Wenn er gut spielt, ist es normal, dass es Interesse gibt", sagte sein Trainer, "aber Jonny ist ein Mainz 05er. Er denkt darüber nicht nach und will immer nur im nächsten Spiel das Beste. Ich kann das spüren, er macht alles für die Mannschaft. Er denkt nicht nur an sich sondern an die ganze Mannschaft. Er ist ein unglaublicher Typ."

Maloney auf dem Weg nach Mainz?

Nach dem Weggang von Karim Onisiwo ist derweil weiter offen, ob die Mainzer noch auf dem Transfermarkt tätig werden. Neben einem möglichen Ersatz für die Offensive soll der Defensivallrounder Lennard Maloney vom 1. FC Heidenheim ein heißer Kandidat bei den 05ern sein.

Henriksen ließ sich in Personalfragen nicht in die Karten schauen: "Ich bin glücklich mit den Spielern, die hier sind." Um alles weitere müsse sich die sportliche Führung kümmern.

Heidel: Halten die Augen offen

Sportvorstand Christian Heidel hatte sich zuletzt im Gespräch mit SWR Sport zu möglichen Neuzugängen geäußert: "Ich kann da immer nur das Gleiche sagen: Wir halten die Augen auf. Wenn sich etwas ergibt, das passt, dann würden wir es machen. Wir werden aber keinen Spieler verpflichten, nur um einen zu verpflichten."