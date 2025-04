"Zu wenig für unsere Ansprüche" - Mainz 05 hadert nach Punktverlust gegen das Schlusslicht

per Mail teilen

Mainz 05 muss gegen Holstein Kiel nach einem Traumtor lange einem Rückstand hinterherlaufen. Am Ende rettet die Mannschaft einen Punkt, richtig zufrieden ist aber niemand bei den 05ern.

Der 1. FSV Mainz 05 und Holstein Kiel haben sich am 28. Spieltag der Bundesliga 1:1 (0:1) getrennt . Vor 32.500 Zuschauern brachte Alexander Bernhardsson die Gäste in der 34. Minute mit einem Traumtor in Führung, doch Nelson Weiper (75.) glich nicht weniger elegant aus.

"Wir sind natürlich enttäuscht. Wir müssen ein Spiel wie dieses gewinnen. Wir hatten genug Chancen, aber das ist auch Fußball", sagte Mainz-Coach Bo Henriksen nach dem Spiel im Sportschau-Interview. "Wir hatten große Probleme in der ersten Halbzeit, die zweite war ein bisschen besser."

Auch Robin Zentner war die Enttäuschung anzumerken. "Klar, wir haben zurückgelegen und holen noch einen Punkt, aber das ist natürlich zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen - für unsere Ansprüche, die wir uns in den letzten Monaten erarbeitet haben", sagte der 05-Keeper.

Defensive der 05er lässt (zu) viel zu

Die Mainzer offenbarten gegen Kiel ungewohnte Abwehrlücken und luden die Gäste immer wieder zu gefährlichen Kontern ein. Aus einem solchen resultierte auch die erste Großchance im Spiel. Steven Skrzybski legte quer auf den mitgelaufenen Lasse Rosenboom, doch der seit Monaten überzeugende Mainzer Torwart Zentner verkürzte geschickt den Winkel.

Mainz agierte im Aufbau ungenau, hätte aber dennoch in Führung gehen können. Kiels Armin Gigovic unterlief im Spielaufbau ein Fehlpass. Paul Nebel schaltete sofort um und bediente Jonathan Burkardt. Der Nationalspieler lief allein auf das Kieler Tor zu, traf aber nur den Pfosten.

Nach einer guten halben Stunde war FSV-Torwart Zentner dann machtlos. Bernhardsson wurde nicht aggressiv genug attackiert, konnte sich den Ball am Strafraumeck in Ruhe auf seinen linken Fuß legen und zirkelte das Spielgerät spektakulär an den entlegenen Innenpfosten, von wo der Ball ins Tor prallte.

Mainz 05 fordert Elfer - und bekommt ihn nicht

Nach dem Wechsel intensivierten die Gastgeber ihre Bemühungen, doch wieder stand einem Torerfolg das Aluminium im Weg. Anthony Caci traf nach einer Stunde per Kopf nur den Pfosten. Kurz zuvor hatten die Mainzer vehement einen Elfmeter gefordert, als KSV-Torwart Thomas Dähne bei einem erfolgreichen Klärungsversuch neben dem Ball auch den heranstürmenden Jae-Sung Lee traf. Schiedsrichter Frank Willenborg pfiff nicht.

Auch die Kieler blieben gefährlich. Ein Kopfball von Skrzybski landete ebenfalls nur am Pfosten, den Nachschuss von Gigovic wehrte Zentner zur Ecke ab. Das rächte sich eine Viertelstunde vor Schluss, als der eingewechselte Weiper technisch anspruchsvoll zum Ausgleich traf, nachdem er mustergultig von Paul Nebel bedient worden war. "Das war ein unglaubliches Tor", lobte Henriksen den Angreifer, der in der 68. Minute für Lee in die Partie gekommen und sofort präsent gewesen war.

Zu mehr reichte es für die Mainzer nicht mehr - was eine Woche nach der Niederlage bei Borussia Dortmund für Unzufriedenheit sorgte. "Uns war bewusst, dass Kiel alles raushaut. Die haben jetzt sieben Finals zu spielen. Die haben uns Nadelstiche verpasst, die uns wehgetan haben und uns ein bisschen unsicher haben werden lassen", sagte Zentner. "Fakt ist aber auch, dass es in der ersten Halbzeit von uns zu wenig Intensität war."

Mainz-Angreifer Weiper: "Wir haben keine Angst"

Nur ein Punkt aus den letzten beiden Spielen - bekommen die Mainzer nun Angst vor der eigenen Courage? "Wir haben überhaupt keine Angst, wir wollen da oben sein. Und wir werden alles dafür tun, um uns dort zu behaupten", sagte Torschütze Weiper. Ähnlich sah es Zentner. "Fußball ist immer Kopfsache. Ob du im Abstiegskampf steckst, im Niemandsland oder oben um europäische Plätze spielst. Das ist keine Situation, die wir exklusiv haben", sagte der Schlussmann.

Mit nun 46 Punkten stehen die Mainzer auf Platz vier und nehmen weiter Kurs auf einen Platz im internationalen Geschäft. Am kommenden Samstag (12.4.2025) treten die 05er bei der TSG Hoffenheim an, die sich nach der 1:3-Niederlage bei RB Leipzig weiter im Abstiegskampf befindet.