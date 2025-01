FSV-Sportvorstand Christian Heidel: "Der richtige Geist ist in der Mannschaft"

Der 1. FSV Mainz 05 hat auf dem sensationellen fünften Tabellenplatz das Jahr 2024 abgeschlossen. Vor dem Re-Start der Bundesliga hat SWR Sport mit Sportvorstand Christian Heidel über den nächsten Gegner Bochum und den Transfermarkt in der Winterpause gesprochen.

SWR Sport: Christian Heidel, wie sieht die Mannschaft aus, sind Sie zufrieden, was Sie da sehen fürs neue Jahr?

Christian Heidel: Wenn man das Training sich anschaut, sieht man, dass eine sehr, sehr große Intensität drin ist. Wir haben trotzdem einen Gegner am Samstag, der mit der gleichen Intensität kommt. Da müssen wir das Momentum auf unsere Seite ziehen. Die Jungs sind gut drauf, freuen sich alle riesig. Wir sind ersatzgeschwächt, da müssen wir durch. Aber wir sind guter Hoffnung, ohne Bochum auf die leichte Schulter zu nehmen.

Die Pause ist kurz. Die Spieler sagen, dass es eigentlich gut ist, dass es nicht viel länger ist. Sie haben Bock und wollen so weitermachen, wie sie aufgehört haben. Was wollen Sie gegen Bochum (Samstag, 11.01., 15:30 Uhr / live im Audiostream der Sportschau) sehen? Das ist nicht Bayern, Dortmund oder Frankfurt, wo man eher nicht Favorit war. Jetzt erwartet doch jeder: Klar, Bochum muss man eigentlich schlagen?

Klar, da guckt man auf die Tabelle und sagt: Wir sind der Favorit. Das sind wir tabellenmäßig mit Sicherheit auch. Aber dafür können wir uns nichts kaufen. Wir wissen selbst - denn wir haben da unten gestanden -, wie wir da herangegangen sind an die Sache. Ich glaube, dass sich Bochum unter Dieter Hecking schon verbessert hat. Die werden genauso kommen. Das kann unter Umständen schwieriger werden als gegen eine Mannschaft von oben. Wir müssen genau daran anknüpfen über den Kampf zum Spiel zu kommen, wie wir es auch gegen Frankfurt gemacht haben. Dann muss man auch mal verteidigen - auch gegen Bochum. Wenn wir das hinbekommen, bin ich mir sicher, dass wir gewinnen. Bekommen wir das nicht hin, wird es eng.

Es liegt ein Wahnsinnsjahr hinter Ihnen. Was wollen Sie im neuen Jahr sehen - unabhängig von Ergebnissen und Tabellen? Was würden Sie sich wünschen?

Wir haben eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt und auch die Rückrunde im letzten Jahr war nicht ganz so schlecht. Und im Endeffekt müssen wir an den Spielstil anknüpfen. Wir hören von allen Gegnern, dass es sehr unangenehm ist, gegen Mainz 05 zu spielen, weil wir elf Verteidiger inklusive Torwart auf dem Feld stehen haben. Deswegen ist es unangenehm und das ist der Spielstil von Mainz 05. Pressing, Pressing, Pressing, Balleroberung und ab die Post! Das haben wir sehr gut im Jahr 2024 hinbekommen und deswegen bin ich froh, dass es eine kurze Pause ist, damit wir das alle noch in den Köpfen haben und genau so gegen Bochum loslegen.

Christian Heidel zum Tranfermarkt und einen möglichen Ersatz für Karim Onisiwo

Gerade läuft auch noch die Transferphase. Karim Onisiwo ist gegangen, ein sehr wichtiger Spieler in den letzten Jahren. Muss Mainz 05 noch was machen?

Ich kann da immer nur das Gleiche sagen: Wir halten die Augen auf. Wenn sich etwas ergibt, das passt, dann würden wir es machen. Wir werden aber keinen Spieler verpflichten, nur um einen zu verpflichten. Der Kader ist mit Karim Onisiwo einer weniger, aber wir sind im Sturm eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich lese da teilweise andere Dinge, aber das ist in dieser Phase ja normal, dass darüber diskutiert wird. Ich will das nicht ausschließen, kann es aber auch nicht garantieren. [...]

Natürlich war Karim wichtig, aber er hat auch kaum gespielt. Wir brauchen einen Spieler - wenn wir einen holen -, der stärker ist als Karim. Und das wird nicht so einfach, insbesondere im Winter. Ansonsten sind wir im Sturm gut aufgestellt, denn wir haben ja eigentlich ohne Karim gespielt und stehen auf Platz fünf der Bundesliga. Bo Henriksen und ich sind uns da komplett einig: Wenn wir einen Spieler finden, der da reinpasst, so wir es haben wollen, dann machen wir es. Sonst machen wir es nicht. Wir sind momentan nicht konkret in Verhandlungen mit einem Stürmer, aber wir sind sehr aktiv. Wir müssen einfach schauen, ob sich was anbietet. Aber ich hätte auch überhaupt keine Bedenken mit dem Angriff in die Rückrunde zu gehen.

Die Spieler hätten gerne durchspielen wollen, weil es so gut läuft. Sie sehen das ja auch, dass gerade so viel passt.

Wir haben fünf der letzten sechs Spiele gewonnen. Das hat Mainz 05 so oft nicht erlebt - wenn wir es überhaupt schon mal erlebt haben. Da hast du natürlich Bock, dass es weitergeht. Und jeder träumt davon, dass wir am Samstag das Spiel gewinnen und uns oben festsetzen. Das kann ich alles nachvollziehen. Es zeigt, dass der richtige Geist in der Mannschaft ist. Die wollten nicht in den Urlaub fahren, die wollten weiterspielen. Das ist ein gutes Zeichen.