Der Österreicher Karim Onisiwo löst seinen Vertrag bei Mainz 05 vorzeitig auf und geht nach neun Jahren zurück in die Heimat.

Karim Onisiwo hat seinen Vertrag beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 vorzeitig aufgelöst und wechselt mit sofortiger Wirkung in seine österreichische Heimat zum Champions-League-Teilnehmer RB Salzburg. Dort erhält der 32-Jährige einen Vertrag bis 2026.

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Sportvorstand Christian Heidel würdigte Onisiwo zum Abschied als herausragenden Profi.

"Karim war einer der prägenden Mainzer Spieler des vergangenen Jahrzehnts. Wie kaum ein anderer hat er dabei vor allem auch unsere leidenschaftliche Spielweise verkörpert als nimmermüder Antreiber und Initiator unseres mutigen Pressings", sagte Heidel.

Onisiwo mit 35 Toren in 233 Pflichtspielen

Onisiwo war im Januar 2016 vom SV Mattersburg zu den Rheinhessen gekommen. Für die Mainzer absolvierte der Stürmer insgesamt 233 Pflichtspiele, in denen er 35 Tore erzielte. In der laufenden Saison kam der frühere österreichische Nationalspieler allerdings nur noch auf sechs zumeist kurze Bundesligaeinsätze.

"Aufgrund seiner aktuellen sportlichen Situation und der Perspektive, in seine Heimat zurückkehren zu können, ist er mit dem kurzfristigen Wechselwunsch an uns herangetreten, den wir ihm nicht verwehren konnten", sagte Heidel und fügte hinzu: "Karim hat sich seinen Platz in der Geschichte von Mainz 05 verdient, er wird immer ein Teil unserer 05-Familie bleiben."