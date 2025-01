Gute Nachrichten für die Regionen in Rheinland-Pfalz, die von Hochwasser betroffen sind: Regen und Schnee im Land ziehen ab. Dafür wird es frostig kalt und die Glatteisgefahr steigt an, sagte SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. "Das Thema Glätte begleitet uns noch mindestens bis Montag", sagt er in seiner Vorhersage am Donnerstag. Dazu wird es sonniger.