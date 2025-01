Schornsteinfeger im halben Dutzend in Nieder-Wiesen

per Mail teilen

Glück kann zum Jahresbeginn jeder gebrauchen. Und wenn Schornsteinfeger wirklich Glück bringen, dann dürfte Nieder-Wiesen wohl der glücklichste Ort in Rheinland-Pfalz sein. In der 600-Seelen-Gemeinde in Rheinhessen gibt es nämlich gleich sechs Schornsteinfeger.