Nach Sieg gegen FC Bayern: Zentner lobt Teamleistung - noch keine Diagnose bei Burkardt

Den Erfolg gegen die Bayern schreibt Robin Zentner vor allem seiner Mannschaft auf dem Feld zu. Wohin es für den 1. FSV Mainz 05 diese Saison gehen kann, lässt er jedoch offen.

Für den Mainzer Torhüter war es ein überraschend ruhiges Spiel. Nur einmal musste der 30-Jährige hinter sich greifen - und das, obwohl der FC Bayern zu Gast war. Der Keeper betont weniger seiner eigenen Leistung, sondern mehr den Einsatz seiner Teamkollegen. "Was die Jungs da gestern vor mir abgerissen haben und was sie läuferisch, kämpferisch und auch fußballerisch abliefern, ist wirklich sehr gut im Moment", sagt Zentner im Interview mit SWR Sport am Tag nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Bayern.

Aus Mainzer Sicht begann das Spiel jedoch erstmal mit einem Schock. Jonathan Burkardt verletzte sich bei einer Torchance in der 14. Minute und musste mit bandagiertem Oberschenkel ausgewechselt werden. Der für ihn eingewechselte Armindo Sieb legte in der 41. Minute den Ball für Jae-Sung Lee auf, der dann das 1:0 schoss. Es blieb nicht der einzige Coup dieses Duos, denn in der 61. Minute landete eine Flanke von Sieb erneut bei Lee, der zum 2:0 vollendete.

Vor dem Spiel hatte Robin Zentner eher weniger mit so einem Ergebnis gerechnet. "Man hätte auch meinen können, dass wir nach der letzten Woche durch den späten Nackenschlag irgendwie was davon getragen hätten", so der Torhüter in Anspielung auf das 3:4 beim VfL Wolfsburg. "Aber im Gegenteil. Das ist das, was uns auszeichnet, was man auch gestern wieder gesehen hat, dass jeder alles reinhaut."

Keine offizielle Diagnose bei Burkardt

Einer der gestern nicht alles reinhauen konnte war Jonathan Burkardt. Der Kapitän lief in der 13. Minute frei von der Mittellinie aufs gegnerische Tor zu, schloss allerdings erfolglos ab. Direkt nach seinem Schuss zeigte er an, dass er ausgewechselt werden muss. Mit dick bandagiertem Oberschenkel konnte er das Spiel dann nur von der Bank aus verfolgen.

Kurz nach dem Spiel kündigte Mainz-Trainer Bo Henriksen für Sonntag eine MRT-Untersuchung an: "Dann wissen wir hoffentlich mehr". Eine offizielle Diagnose gab es am Sonntagnachmittag (15.12.2024) allerdings noch nicht.

Wenige Fehler und gute Teamleistung sorgen für Erfolg

Warum die Mainzer gegen die Bayern so erfolgreich waren, lag laut Zentner vor allem daran, dass die Mannschaft keine oder sehr wenig taktische Fehler gemacht habe. "Ein Fehler wurde am Ende zwar bestraft mit dem Gegentor, aber ansonsten waren wir sehr diszipliniert. Und das muss man gegen die Bayern sein", so Zentner. Außerdem sieht er seine Mannschaft als eingespieltes Team: "Ich glaube, dass die Spieler, die jetzt spielen, sich miteinander gefunden haben, dass jeder individuell auf einem sehr guten Niveau spielt. Jeder ruft einfach seine Leistung ab, und dann sieht man was möglich ist."

Wohin es für die Mainzer in dieser Saison gehen kann, will Robin Zentner nicht genauer kommentieren: "Wir stehen gut da, wir spielen gut, wir fühlen uns gut und deswegen sollten wir versuchen, so weiter zu machen wie bisher. Dann sollten die Ergebnisse auch weiter so fallen wie bisher."