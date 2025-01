Auf der A61 Fahrtrichtung Süden ist kurz hinter Rheinböllen ein Lkw umgekippt und blockiert den Verkehr. EIn Thema an diesem Freitagmorgen:

8:42 Uhr Behinderungen auf A61 an Raststätte Hunsrück-West Gerade kommt eine Meldung der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim rein. Demnach ist auf der A61 zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Raststätte Hunsrück-West ein Lkw umgekippt. Der Unfall hat sich demnach in der dortigen Baustelle ereignet. Über mögliche Verletzte gibt es noch keine Infos. Der Verkehr kann nur auf einer Spur an dem Lkw vorbeigeleitet werden. Dadurch kommst es zu erheblichen Behinderungen in Fahrtrichtung Ludwigshafen/Speyer. Und für die Unfallaufnahme und die Bergung des umgekippten Lasters wird die A 61 vor Ort demnächst auch noch komplett gesperrt. Die Polizei bittet, den Bereich großräumig zu umfahren.

8:30 Uhr Neue Folge von "SWR Aktuell 360 Grad" Am 23. Februar 2025 ist die Bundestagswahl. "SWR Aktuell 360 Grad"-Host Marvin Neumann hat sich deshalb mal nach Ludwigshafen aufgemacht, um zu erfahren, was die Menschen dort beschäftigt und wo sie Handlungsbedarf durch Politikerinnen und Politiker sehen. Bundestagswahl 2025: Inflation, Migration, Schulden - Das ist euch wichtig

8:17 Uhr VG Maikammer schickt Boten aus, um Briefwahlunterlagen zuzustellen Na, was habt ihr bei dieser Überschrift für Bilder im Kopf 😁? Ich sehe direkt ein paar Reiter mit ihren Pferden, wie sie mit großen Säcken durchs Land reiten, um die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl zu verteilen. Okay, ganz so, wie ich mir das vorstelle, wird es wohl nicht sein, wenn die Verbandsgemeinde Maikammer ihre Boten losschickt 😉. Fest steht aber: Die Verteilung der Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl soll beschleunigt werden. Hier 👇 hört ihr mehr zu der Geschichte:

8:04 Uhr Hochwasser-Update Es gibt wieder Neuigkeiten zum Hochwasser. Nach dem Rhein-Pegel in Mainz zeigt jetzt auch der in Worms ein Überschreiten der Hochwassermarke 1. Die Hochwasservorhersagezentrale des Landes rechnet damit, dass auch in Bingen demnächst diese Marke erreicht wird. Infolge des aktuellen Wasserstandes dürfen Schiffe nur noch mit maximal 20 Kilometern pro Stunde auf dem Rhein unterwegs sein und müssen in der Mitte des Flusses fahren. Sendung am Fr. , 10.1.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:40 Uhr Trier: B51 nach Hangrutsch wieder frei Nach dem Hangrutsch an der Bitburger Straße nahe der Kaiser- Wilhelm-Brücke in Trier ist die Bundesstraße 51 wieder komplett befahrbar. Das hat die Polizei unserem Studio in Trier auf Anfrage mitgeteilt. Gestern am Vormittag war Geröll vom Hang auf Bürgersteig und Straße gefallen und hatte ein Buswartehäuschen nur knapp verfehlt. Am Nachmittag wurde der Hang von einer Spezialfirma gesichert, damit nicht noch mehr Felsbrocken herabstürzen. Sendung am Fr. , 10.1.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:29 Uhr History: Der 10. Januar im Jahr ... 2024: Das Medienunternehmen CORRECTIV berichtet über ein Treffen von AfD-, CDU- und Werteunion-Mitgliedern mit Vertretern der rechtsextremen Identitären Bewegung in Potsdam. Dabei sei über einen "Masterplan" zur Migrationspolitik gesprochen worden. Der Plan sehe unter anderem vor, viele Menschen ausländischer Herkunft dazu zu bringen, Deutschland zu verlassen - notfalls auch unter Zwang. In der Folge gibt es Groß-Demonstrationen gegen Rassismus und Ausgrenzung. 2010: Die Einwohner der zu Frankreich gehörenden Übersee-Départements Martinique und Französisch-Guayana entscheiden sich mit großer Mehrheit gegen eine größere Selbstständigkeit. 2005: In Italien tritt ein strenges Rauchverbot in Restaurants und öffentlichen Gebäuden in Kraft. Das Verbot gilt auch am Arbeitsplatz, auf Bahnhöfen und Flugplätzen. 2000: Der weltgrößte Onlinedienst America Online (AOL) kündigt die Übernahme von Time Warner, dem größten Medienkonzern der Welt, an. Das neue Unternehmen geht 2001 als AOL TimeWarner an den Start. Die Megafusion gilt rückblickend als einer der größten Flops der Wirtschaftsgeschichte. 1975: Bundeskanzler Helmut Schmidt gibt nach sechseinhalb Jahren Bauzeit den neuen Hamburger Elbtunnel für den Verkehr frei.

7:13 Uhr Rhein bei Mainz übersteigt Hochwassermarke 1 Und wieder Neues vom Hochwasser: In Mainz hat der Rhein am frühen Morgen die Hochwassermarke 1 überschritten. Der Pegel des Rheins bei Mainz liegt damit über 4,75 Meter. Laut Wasserschutzpolizei dürfen Schiffe jetzt nur noch mit maximal 20 Kilometern pro Stunde unterwegs sein. Zudem müssen sie in der Mitte des Flusses fahren. Boote ohne Funkgeräte dürfen nicht mehr auf den Rhein. Die Hochwasservorhersagezentrale des Landes rechnet damit, dass auch in Worms und Bingen demnächst die Hochwassermarke 1 erreicht wird. Sendung am Fr. , 10.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:06 Uhr Wohnhaus im Kreis Kusel ausgebrannt In Ginsweiler im Kreis Kusel ist gestern Abend ein Wohnhaus ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden auch zwei Nachbarhäuser beschädigt. Zwei Menschen wurden wegen des Rauchs medizinisch behandelt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit rund 80 Männern und Frauen im Einsatz. Sendung am Fr. , 10.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

6:52 Uhr Rettungsleitstelle außer Betrieb Nach 20 Jahren hat gestern Abend die Rettungsleitstelle Bad Kreuznach ihren Betrieb eingestellt. Sie war für rund 360.000 Einwohner in den Kreisen Bad Kreuznach, Birkenfeld und Rhein-Hunsrück zuständig. Für die Bevölkerung soll sich aber nichts ändern, außer, dass die Einsätze jetzt von Mainz aus koordiniert werden. Die Leitstelle dort ist nun für die Landeshauptstadt und die Stadt Worms sowie die Landkreise Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und Alzey-Worms zuständig. Die Leitstelle umfasst somit mehr als 800.000 Einwohner und zählt damit zu den 15 größten Leitstellen in ganz Deutschland. Sendung am Fr. , 10.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:37 Uhr Straßensperrungen in Koblenz wegen des Hochwassers Wir kommen nochmal zum Hochwasser zurück bzw. zu den Folgen der hohen Wasserstände an den Bächen und Flüssen im Land. Da gibt es beispielsweise in einigen Stadtteilen von Koblenz seit dem frühen Morgen mehrere Halteverbote für Autos. So etwa entlang der Hochwasserschutzwand vom Stadtteil Neuendorf bis nach Wallersheim. Auch in Teilen der Koblenzer Stadtteile Lay und Güls an der Mosel dürfen keine Fahrzeuge mehr abgestellt werden. Sendung am Fr. , 10.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:20 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Der designierte US-Präsident Donald Trump erfährt heute sein Strafmaß im New Yorker Schweigegeldprozess. Am Donnerstag hatte das oberste Gericht des Bundesstaates seinen Antrag auf eine Verschiebung verworfen. Eine Gefängnisstrafe gegen Trump wird nicht erwartet. Eine Jury hatte es als erwiesen angesehen, dass Trump vor der Wahl 2016 im Zusammenhang mit Zahlungen an den Pornostar Stormy Daniels Geschäftsunterlagen gefälscht hat. Er hat dies stets verneint. In Venezuela wird es heute spannend: Dort soll der autoritäre Präsident Nicolás Maduro für eine weitere Amtszeit bis 2031 vereidigt werden. Auch sein Kontrahent und Oppositionskandidat Edmundo González kündigte an, in seine Heimat zurückzukehren und sich ebenfalls als Präsident des südamerikanischen Landes vereidigen zu lassen. Allerdings liegt in Venezuela ein Haftbefehl gegen ihn vor. In Teilen von Baden-Württemberg müssen Fahrgäste auch heute wieder mit Einschränkungen im Busverkehr rechnen. Die Gewerkschaft ver.di will ihre Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe fortsetzen. Bereits gestern war es dadurch zu Ausfällen bei mehreren Buslinien gekommen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass heute insgesamt etwa 500 Busfahrerinnen und Busfahrer ihrem Streikaufruf folgen werden. 2024 war weltweit das erste Jahr, in dem die Durchschnittstemperatur die 1,5-Grad-Schwelle im Vergleich zur vorindustriellen Zeit überschritten hat. Das hat das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mitgeteilt. Es war zugleich das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch die Meeresoberflächentemperatur erreichte mit 20,9 Grad einen Rekordwert. Das Pariser Klimaziel sei jedoch noch nicht verfehlt, betonte das Erdbeobachtungsprogramm, welches heute seinen Bericht "Global Climate Highlights 2024" vorstellt.

6:14 Uhr Hochwasser an der Ahr geht zurück Experten hatten nach den Niederschlägen zuletzt schlimmes für das Ahrtal befürchtet. Da hieß es, es könnte das höchste Hochwasser seit der Flutkatastrophe 2021 geben. Doch mittlerweile ist klar: die Wasserstände gehen zurück. Gestern hatten die Bilder, die meine Kollegin Konstanze Brinken mit einem Kamerateam vor Ort einfing, noch anderes erwarten lassen: Video herunterladen (64,2 MB | MP4)

6:09 Uhr Was ist auf den Straßen im Land los? Es ist zwar Freitag, aber seit gestern sind die Ferien im Land ja zu Ende. Daher schaut lieber mal rein in unseren Verkehrsservice, bevor ihr euch mit dem Auto los macht. Da bekommt ihr angezeigt, wo es staut oder stockt: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:04 Uhr Das Wetter: Achtung, es wird glatt Regen und Schnee im Land ziehen ab. Besonders für die von Hochwasser betroffenen Gebiete sind das gute Nachrichten. Dafür wird es jetzt frostig kalt und die Glatteisgefahr steigt, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage gestern Abend. Video herunterladen (21 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Die CDU-Spitzenkandidatin im Land, Julia Klöckner, hat mit einem Instagram-Post für Wirbel gesorgt. Darin äußerte sich Klöckner unter anderem zu politischen Positionen und potentiellen AfD-Wählern. Das Thema wird uns vermutlich auch heute noch beschäftigen. Wir schauen da gleich nochmal genauer drauf. In der Silvesternacht ist der Lokschuppen im Neuwieder Stadtteil Engers abgebrannt. Das Feuer wurde höchstwahrscheinlich durch Feuerwerkskörper verursacht. Die Stadt informiert heute über den Stand in der Sache. Auftakt für die "Stunde der Wintervögel" des NABU Rheinland-Pfalz: Die bundesweite Aktion findet bis zum Sonntag statt. Der NABU und der LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) rufen dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu zählen und zu melden.