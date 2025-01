US-Vizepräsidentin Kamala Harris sagt Besuch in Air Base Spangdahlem ab

Die geplante Deutschland-Reise von US-Vizepräsidentin Kamala Harris - inklusive Besuch in Spangdahlem - wurde wegen der verheerenden Brände in Kalifornien abgesagt. Harris bleibt in den USA, um die Hilfsmaßnahmen zu unterstützen.

Wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte, hat Kamala Harris ihre geplante Auslandsreise abgesagt. Ursprünglich wollte sie am am 17. Januar die Air Base Spangdahlem in Rheinland-Pfalz besuchen, um dort mit US-Soldaten ins Gespräch zu kommen und die deutsch-amerikanische Partnerschaft zu betonen.

Letzte geplante Reise ihrer Amtszeit

Neben Spangdahlem waren auch Besuche auf US-Militärstützpunkten in Singapur und Bahrain vorgesehen. Doch angesichts der historischen Waldbrände in der Region Los Angeles habe Harris beschlossen, in den Vereinigten Staaten zu bleiben. Ein Sprecher erklärte, sie wolle sich auf die Unterstützung der Hilfs- und Rettungsmaßnahmen konzentrieren.

Der Besuch in Spangdahlem wäre Harris' letzte Auslandsreise als Vizepräsidentin gewesen. Am 20. Januar endet ihre Amtszeit, wenn Präsident Joe Biden und Kamala Harris das Weiße Haus verlassen. Der Republikaner Donald Trump wird dann erneut als US-Präsident ins Amt eingeführt.