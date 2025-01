Erste Straßen-Sperrungen an der Mosel, Polizeieinsatz an Schule in Landau, Wahl-Hinweise für Fastnachter

Entlang der Hochwasser-führenden Mosel sind erste Straßen gesperrt worden. Eines der Themen an diesem Donnerstag:

9:55 Uhr Bad Kreuznach: Weihnachtsbäume werden abgeholt Bevor wir den Newsticker für heute schließen, noch ein Hinweis an diejenigen von euch, die in Bad Kreuznach wohnen und noch einen Weihnachtsbaum bei sich zu Hause haben. Die Bäume werden laut Stadt morgen und übermorgen abgeholt. Anwohner sollen die Bäume dafür abgeschmückt an den Straßenrand legen. Allerdings weist die Stadt Bad Kreuznach auch darauf hin, dass enge Straßen und Gassen nicht angefahren werden können. Der Bauhof bittet deswegen die betroffenen Anwohner, die Weihnachtsbäume zur nächstgelegenen Hauptstraße zu bringen. Sendung am Do. , 9.1.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

9:47 Uhr Drei Kandidaten zur OB-Wahl in Neuwied zugelassen Bei der Oberbürgermeisterwahl in Neuwied am 23. Februar werden drei Kandidaten zur Wahl stehen. Das hat die Stadt bekanntgegeben. Demnach hat der Wahlausschuss den amtierenden Oberbürgermeister Jan Einig von der CDU, Sven Lefkowitz von der SPD und Conrad Lunar von der Bürgerinitiative „Ich tu`s“ zur Wahl zugelassen. Die Wahl des Oberbürgermeisters findet zusammen mit der Bundestagswahl statt. Sendung am Do. , 9.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:34 Uhr Anklage-Erhebung nach Leichenfund in der Südwestpfalz Ende August war in einem Haus in Althornbach in der Südwestpfalz eine Frauenleiche entdeckt worden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken Anklage gegen den Ehemann des Opfers erhoben. Die Anklage geht davon aus, dass der Mann die 51-Jährige mit einem Messer getötet hat. Gegen den Ehemann war schon kurz nach der Tat ein Haftbefehl erlassen worden. Er sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Sendung am Do. , 9.1.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

9:22 Uhr (Musik-) Frage des Tages: Der "König von Deutschland..." Ich hatte euch vorhin gefragt, welche Musik-Legende denn heute ihren 75. Geburtstag gefeiert hätte. Die korrekte Antwort war: Rio Reiser. 1950 geboren und vor allem bekannt durch seinen Hit "König von Deutschland", aber natürlich auch als Kopf der Gruppe "Ton Steine Scherben". Er starb 1996. Und heute wäre er 75 Jahre alt geworden.

8:54 Uhr Keime im Trinkwasser Im Trinkwasser in den Gemeinden Waldrohrbach und Waldhambach im Kreis Südliche Weinstraße sind coliforme Bakterien nachgewiesen worden. Das haben die Stadtwerke in Annweiler mitgeteilt. Sollte das Wasser beim Trinken einen eigenartigen Geschmack haben: Das sei normal, so das Gesundheitsamt. Dem Wasser sei Chlor beigemischt worden. Für die Gesundheit habe das keine negativen Auswirkungen. Sendung am Do. , 9.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:43 Uhr 625 Jahre Johannes Gutenberg Die Stadt Mainz feiert auch in diesem Jahr wieder einmal ihren größten Sohn: Johannes Gutenberg. Der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern war 1400 in Mainz geboren worden. Heißt im Umkehrschluss für die Stadt: das Jubiläum von 625 Jahren muss gefeiert werden. Neben der traditionellen Johannisnacht im Juni soll es im April beim Kultursommer einen Rekordversuch geben. Es soll die größte Bibelseite der Welt gedruckt werden, wie die Stadt jetzt mitteilte. Sendung am Do. , 9.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

8:35 Uhr Nach Planung einer Gewalttat: Polizei an Nordringschule in Landau An der Nordringschule in Landau sind heute am ersten Schultag nach den Ferien Polizisten vor Ort. Gestern war bekannt geworden, dass drei Jugendliche offenbar im Dezember eine Gewalttat an der Schule geplant hatten. Sendung am Do. , 9.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:25 Uhr Kraniche auf dem Rückflug Richtung Norden Ich muss ja ehrlich gestehen: Ich bin immer froh, wenn ein neues Jahr begonnen hat. Dann hab ich immer das Gefühl, dass es mit dem Wetter bald aufwärts gehen wird. Also, dass es sonniger und wärmer wird. Ist natürlich noch etwas hin bis zum offiziellen Frühlingsbeginn, aber die ersten Vorboten zeigen sich aktuell schon am Himmel über Rheinland-Pfalz: die Kraniche. Einige sind schon wieder auf dem Weg aus dem warmen Süden in nördlichere Gefilde - beobachtet von meiner Kollegin Ilona Hartmann aus unserem Studio in Mainz: Mainz Hauptzug für Anfang März erwartet Erste Kraniche auf dem Rückweg über Rheinhessen gesichtet Kaum sind die letzten Kraniche in Richtung Süden aufgebrochen, kehren die ersten von ihnen schon wieder zurück. Auch über Mainz kann man die Zugvögel auf ihrem Rückweg beobachten. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:14 Uhr SWR-Umfrage zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie in RLP Die meisten Rheinland-Pfälzer halten eine politische Aufarbeitung der Corona Pandemie einer repräsentativen SWR-Umfrage zufolge für nicht notwendig. Fünf Jahre nach Ausbruch der Pandemie geben 57 Prozent der Befragten an, eine Aufarbeitung sei nicht erforderlich. 38 Prozent sind allerdings der Meinung, dass die Corona-Entscheidungen aufgearbeitet werden müssen. Anlass der Umfrage ist die SWR-Reportage "Corona Schicksale - Was von der Pandemie bleibt", die heute um 20:15 Uhr im SWR ausgestrahlt wird. In der ARD-Mediathek ist die Reportage schon jetzt zu sehen. Sendung am Do. , 9.1.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:02 Uhr 19-Jähriger stirbt bei Unfall im Kreis Neuwied Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L258 zwischen Anhausen und Rüscheid im Kreis Neuwied ist gestern ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Ein weiterer Autofahrer wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 19 Jahre alte Mann mit seinem Transporter in den Gegenverkehr geraten. Warum, ist noch unklar. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam und ob die Wetterverhältnisse möglicherweise eine Rolle spielten.

7:33 Uhr Hochwasser: Erste Straßen an der Mosel gesperrt Wegen des steigenden Hochwassers der Mosel sind erste Straßen gesperrt. Die Polizei Bernkastel-Kues hat mitgeteilt, dass die Bundesstraße 53 zwischen dem Zeltinger Kreisel und der Brücke Lösnich gesperrt ist - genauso wie die K 134 zwischen Lieser und Kesten. Der Wasserstand der Mosel hat in der Nacht sehr stark zugenommen. Der Pegel Trier zeigt aktuell 7,21 Meter. In der kommenden Nacht soll der Scheitel bei etwa 8,40 Meter erreicht werden, so die aktuelle Prognose des Hochwassermeldezentrums. Auch die Pegel von Saar und Sauer sind stark angestiegen. Der Pegel der Sauer bei Bollendorf soll bis heute Abend auf knapp 4,40 Meter steigen, am Pegel der Saar bei Fremersdorf wird der Höchststand heute Abend bei 4,35 Meter erwartet. Sendung am Do. , 9.1.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:15 Uhr FCK gewinnt Testspiel im Trainingslager Es ist 7:15 Uhr: Zeit für etwas Frühsport, oder? Ok, dann schauen wir mal, was der 1. FC Kaiserslautern so in seinem Trainingslager auf Malta macht 😁. Der FCK hat da gestern sein Testspiel gegen den slowenischen Erstligisten NK Bravo mit 4:0 gewonnen. Die Tore schossen Tobias Raschl, Marlon Ritter und Aaron Opoku. Bei der Partie konnten zwei Langzeit-Verletzte ihr Comeback geben - Jean Zimmer und Ragnar Ache. Die Roten Teufel sind noch bis morgen im Trainingslager auf Malta. Nächste Woche startet der FCK dann in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga - mit einem Heimspiel gegen den SSV Ulm. Sendung am Do. , 9.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

7:09 Uhr Wenn der Paketbote nicht klingelt ... Wer im südlichen Zipfel von Rheinland-Pfalz und im Raum Karlsruhe auf ein Paket oder einen Brief wartet, braucht Geduld - denn es gibt Warnstreiks bei der Post. Die Kommunikationsgewerkschaft DPV hat zu Warnstreiks in Karlsruhe und Umgebung aufgerufen. Laut Gewerkschaft läuft der Ausstand von heute bis Samstagabend. Im laufenden Tarifstreit fordert die DPV acht Prozent mehr Geld für die bundesweit rund 170.000 Beschäftigten der Post. Sendung am Do. , 9.1.2025 6:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:00 Uhr Prozess: Senior soll 82-Jährige gefesselt und beraubt haben Vor dem Landgericht Koblenz muss sich ab heute ein 77-Jähriger verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in ein Haus in Rheinbreitbach (Landkreis Neuwied) eingebrochen zu sein, um dort Schmuck zu stehlen. Dabei soll er eine 82 Jahre alte Frau überwältigt und gefesselt haben.

6:51 Uhr History: Der 9. Januar im Jahr ... 2020 - In der zentralchinesischen Stadt Wuhan stirbt erstmals ein Mensch an dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2, kurz Covid-19. Bereits Ende 2019 hatte China der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Krankheitsfälle gemeldet. 2005 - PLO-Chef Mahmud Abbas wird zum Nachfolger von Palästinenserpräsident Jassir Arafat (1929-2004) gewählt. Die Vereidigung erfolgt am 15. Januar. 1960 - In Ägypten beginnen die Bauarbeiten am Assuan-Staudamm (bis 1971). Für das 3,6 Kilometer lange und 111 Meter hohe Bauwerk müssen rund 150.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen und in andere Gebiete umziehen.

6:40 Uhr Suchaktion nach Hilferufen Knapp 100 Einsatzkräfte haben gestern Abend und in der Nacht in einem Waldstück bei Betzdorf im Westerwald nach einer möglicherweise hilflosen Person gesucht. Anwohner hatten Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert. Bei Kälte und Schnee durchkämmten die Rettungskräfte daraufhin das Gebiet, aus dem die Hilferufe kamen - unterstützt von zwei Drohnen und mehreren Hunden. Gegen 2 Uhr wurde die Suchaktion erfolglos abgebrochen. Sendung am Do. , 9.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:31 Uhr Waldbrände rund um Los Angeles: Hollywood wird evakuiert An diesem Morgen müssen wir auch mal schnell in die USA blicken. Da breiten sich die Waldbrände im Westen des Landes rund um Los Angeles immer weiter aus. Die neueste Meldung lautet, dass die Behörden dazu aufgerufen haben, den Stadtteil Hollywood zu evakuieren. Die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau haben die Einzelheiten: Waldbrände: Hollywood wird evakuiert

6:28 Uhr Der Blick über den Tellerrand - Deutschland und die Welt In Rom beraten die Außenminister aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland über die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Gastgeber ist Italiens Außenminister Antonio Tajani. Annalena Baerbock (Grüne) wird durch einen Mitarbeiter vertreten. Immer mehr Menschen in der EU zahlen mit Karte oder Smartphone. Zwischen 2017 und 2023 hat sich der Wert digitaler Zahlungen im Einzelhandel laut EU-Rechnungshof mehr als verdoppelt und liegt nun bei über einer Billion Euro jährlich. Heute wird ein Bericht veröffentlicht, der prüft, ob die Rechtslage der EU schnelle und kostengünstige digitale Zahlungen unterstützt. Bei Abrissarbeiten an der beschädigten Carolabrücke in Dresden ist gestern eine englische Fliegerbombe entdeckt worden. Sie soll heute entschärft werden.

6:20 Uhr Sind Birkenstock-Sandalen Kunst? BGH verhandelt Klage der Firma aus RLP Die Firma Birkenstock aus Linz im Kreis Neuwied beantwortet die Frage nach der Kunst mit einem klaren JA. Ihre Sandalen, so die Firma, seien urheberrechtlich geschützte Kunstwerke. Sie verlangt daher von der Konkurrenz, den Verkauf ähnlicher Sandalen zu unterlassen. Der Bundesgerichtshof muss den Sachverhalt nun ab heute klären. Sendung am Do. , 9.1.2025 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:08 Uhr Die Wettervorhersage - Schnee und Regen Das Winterwetter, das gestern auf den Straßen im Hunsrück und Hochwald zu einem Chaos geführt hat, bleibt uns erhalten, zumindest in Teilen von Rheinland-Pfalz: Vor allem im Norden des Landes fällt wieder Schnee. Im Rest des Landes geht der Niederschlag als Regen runter. Erst im Laufe des Abends kann dann aus Regen auch hier Schnee werden, so Karsten Schwanke am Mittwochabend in seiner Vorhersage: Video herunterladen (26,1 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Nach dem Flug unbekannter Drohnen über die Air Base Ramstein im Dezember ist sich das RLP-Innenministerium jetzt sicher, dass es sich dabei um russische Spionage gehandelt hat. Innenminister Michael Ebling (SPD) sagte, die Ausspähversuche seien Teil einer "hybriden Kriegsführung". Bei Zukunftsgesprächen mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) soll es um den Erhalt des insolventen DRK Krankenhauses Neuwied, die medizinische Versorgung der Region und die Sicherung der Arbeitsplätze gehen. Auch die DRK-Häuser in Altenkirchen, Alzey, Hachenburg und Kirchen an der Sieg hatten im Dezember Insolvenz angemeldet. Auf der US-Air Base in Ramstein trifft sich erneut die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe. An dem Treffen zur Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg werden unter anderem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen. Ein 37-jährige Wormser soll sich in 80 Fällen an seiner Stieftochter vergangen haben. Laut Anklage trugen sich die Taten unter anderem in zwei Imbissbuden des Angeklagten zu. Seit Juli 2024 sitzt der Mann in Untersuchungshaft, heute startet der Prozess. Im Land beginnt an diesem Donnerstag wieder die Schule. Nach dem Ende der Weihnachtsferien starten die Schülerinnen und Schüler in den zweiten Teil des Schuljahres.