Die Pegelstände an vielen Flüssen in Rheinland-Pfalz steigen. Einzelne Straßen sind gesperrt. An der Ahr wird das größte Hochwasser seit der Flutkatastrophe erwartet.

Die Pegelstände entlang der Ahr sind in den vergangenen Stunden stark angestiegen. Experten im Kreis Ahrweiler rechnen daher mit dem stärksten Hochwasser seit der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Auch wenn es nicht vergleichbar sei mit dem Hochwasser im Juli 2021, beobachtet der Kreis nach eigenen Angaben die Lage genau. Die Ahr hat an manchen Messpunkten die Schwelle zu einem zweijährlichen Hochwasser bereits überschritten.

Besonders im Fokus stehen dabei die vielen Baustellen entlang der Ahr - eine Folge der Flutkatastrophe. Damals waren etliche Häuser, Straßen und sonstige Infrastruktur zerstört worden.

Über die Warn-Apps Katwarn und Nina wurde vor Hochwasser in der Region gewarnt.

Hochwasser im Vergleich Nach Schätzungen des Landesumweltamts stieg der Wasserstand in Altenahr bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 auf 7 Meter. Es könnte auch mehr gewesen sein. Genaue Daten fehlen, da die Pegel bei der Flut weggerissen wurden. Der letzte übermittelte Stand am Pegel Altenahr liegt demnach bei über 5 Metern. Zum Vergleich: Das Jahrhunderthochwasser von 2016 erreichte eine Höhe von über 3,7 Metern.

Meldehöhe an der Mosel überschritten

Die Mosel hat die sogenannte Meldehöhe von sechs Metern am Pegel Trier in der Nacht zu Donnerstag überschritten. Das zeigen die Daten der Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz. Dort ist den Prognosen zufolge im Laufe des Donnerstags ein zweijährliches Hochwasser möglich. Normal ist in Trier ein Pegelstand von gut drei Metern.

In Cochem betrug der Pegelstand der Mosel am Morgen über fünf Meter, normal sind knapp drei Meter. Am Freitag könnte laut Angaben der Zentrale die Marke von sieben Metern überschritten werden.

Zweijährliches Hochwasser Ein "zweijährliches Hochwasser" beschreibt einen Pegelstand, der statistisch gesehen einmal in zwei Jahren vorkommt. Mit dem Begriff wird das Ausmaß eines Hochwasserereignisses beschrieben: Ein hunderjährliches Hochwasser ist, was die Pegelhöhe und die Wassermassen betrifft, wesentlich gravierender. Häufig spricht man dann auch von einer Jahrhundertflut. Quelle: Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz

Wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilte, sind die K 134 zwischen Lieser und Kesten sowie die B 53 zwischen dem Zeltinger Kreisel und der Brücke Lösnich gesperrt.

Das Wasserschutzamt Mosel-Saar-Lahn warnt zusätzlich wegen Bauarbeiten oberhalb der Wehranlagen Detzem und Trier vor leicht erhöhten Wasserständen im Vergleich zu vergangenen, ähnlich hohen Hochwasserereignissen.

Hochwasser am Rhein

Auch für den Mittelrhein am Pegel Koblenz rechnen die Experten mit einem Anstieg. Hier könnte am Freitag ein zweijährliches Hochwasser erreicht werden. Im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein wurden deswegen bereits die ersten Hochwasserschutztore geschlossen. Parkplätze in Ufernähe wurden gesperrt, die Feuerwehr fährt Kontrollfahrten.

Auch in Neuwied wurden nach Stadtangaben bereits die Hochwassertore geschlossen. In Lahnstein bittet die Stadt darum, dass Autos nicht mehr in der Nähe des Ufers geparkt werden sollen. Zwischen Remagen und Erpel stellt die Personenfähre "Nixe" am Freitagmorgen den Betrieb ein. Die Autofähre zwischen Linz und Remagen soll aber zunächst weiterfahren.

Am Pegel Bingen hat der Rhein die Hochwassermarke eins überschritten. Das bedeutet leichte Einschränkungen für die Schifffahrt: die Rheinschiffe müssen langsamer und in der Mitte des Flusses fahren. In Mainz könnte am Freitag wegen des steigenden Rheinpegels die Schifffahrt ebenfalls eingeschränkt werden. Am Pegel Worms wird der Höchststand des Wassers in der Nacht zum Samstag erwartet, dann wäre auch dort die Hochwassermarke eins überschritten. Danach erwarten die Experten wieder fallende Wasserstände.

Hochwasser auch an Nahe und Glan

Die Pegelstände steigen auch an Glan und Nahe. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in diesen Gebieten vor ergiebigem Dauerregen. Auch hier werden die Meldehöhen überschritten.

Was ist die Meldehöhe? An jedem Pegel der rheinland-pfälzischen Flüsse und Bäche gibt es bestimmte Wasserstände, ab denen bei Hochwasser die sogenannte Meldehöhe erreicht ist. Wenn dieser Stand überschritten wird, schreibt der Hochwasservorhersagedienst einen regelmäßig aktualisierten Bericht, bis die Pegelstände wieder unter die Meldehöhe sinken. Am Rhein-Pegel in Mainz liegt die Meldehöhe beispielsweise bei 5,50 Metern, am Trierer Mosel-Pegel bei 6 Metern und am Lahn-Pegel in Diez bei 4,50 Metern.

Höchststände werden an beiden Flüssen bis Donnerstagabend erwartet. Wie bei Mosel, Saar und Sauer seien auch an den Zuflüssen von Glan und Nahe zweijährliche Hochwasser möglich.

Wasseranstieg auch an der Sauer

Auch an der Sauer steigen die Wasserstände an den verschiedenen Pegeln und könnten kurzzeitig auch die Meldehöhen erreichen. Die Experten gehen aber davon aus, dass das Wasser danach relativ schnell wieder abfließt.