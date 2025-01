In der Region Trier steigen seit Sonntag die Pegelstände der Mosel und anderer Flüsse. Am Pegel Trier wird der Scheitelpunkt der Mosel am Montag bei 7,70 bis 7,80 Meter erwartet.

Der Wintereinbruch am Wochenende ist nach der vorläufigen Bilanz vom Sonntag in der Region Trier eher glimpflich verlaufen. Mehrere kleine Unfälle mit Blechschäden, aber keine Verletzten. In den Höhenlagen sind einige Äste abgebrochen und einige Bäume umgestürzt. Rheinland-Pfalz Winter in Rheinland-Pfalz Unfälle auf den Straßen und Ausfälle im Zug- sowie Luftverkehr In Rheinland-Pfalz hat sich der Winter am Sonntagmorgen von seiner ungemütlichen Seite gezeigt: Auf Schnee folgten Regen und Glätte. Großes Verkehrschaos blieb allerdings aus. Weil der gefallene Schnee durch wärmere Temperaturen schmilzt und es seit Sonntag stark geregnet hat, steigen die Pegelstände. Am Pegel Trier wird der Scheitelpunkt der Mosel am frühen Montagnachmittag bei 7,70 – 7,80 Meter erwartet. Dadurch werden voraussichtlich die Schifffahrt eingestellt und mehrere Straßen wegen Überflutung gesperrt. Auch Zuflüsse und Bäche führen viel Wasser An kleineren Moselzuflüssen wie Ruwer, Kyll, Salm, Drohn und Lieser sind die Wasserstände ebenfalls deutlich angestiegen. Auch die Sauer und ihre Zuflüsse sind betroffen. Am Pegel der Sauer in Rosport ist laut Meldezentrale ein zweijährliches Hochwasser möglich, weil viel Wasser aus der Prüm zufließt. Außerdem sind in der Region Trier die Wasserstände einiger Bäche stark angestiegen.