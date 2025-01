Hochwasser in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind die Wasserstände der Flüsse und Bäche durch das Tauwetter angestiegen. Wie hier in Trier ist die Mosel stellenweise über die Ufer getreten. Erreicht wurde ein erster Scheitelpunkt am Pegel Trier laut Hochwasserzentrale bereits am Montagmorgen. Auch in den kommenden Tagen ist weiterhin Regen und Schnee vorhergesagt. Deshalb ist an der Mosel zur Wochenmitte ein weiterer Anstieg der Wasserstände möglich.