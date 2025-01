Das Hochwasser an Rhein und Mosel hat am Samstag seinen Höchststand erreicht. In Koblenz hat die Mosel unter anderem das Peter-Altmeier Ufer am Deutschen Eck überschwemmt. Weiter flussabwärts in Leutesdorf ist der Rhein ebenfalls über die Ufer getreten und hat die erste Häuserreihe erreicht. In den kommenden Tagen rechnen die Behörden mit weiter sinkenden Pegelständen.