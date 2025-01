Pegelstände an der Ahr sinken wieder

An der Ahr sinken die Pegelstände wieder. Der Höchststand in Altenahr war am frühen Donnerstagabend erreicht. Es sind aber noch viele Straßen gesperrt.

Das Hochwasser an der Ahr hatte laut Landesamt für Umwelt am frühen Donnerstagabend seinen vorläufigen Höchststand erreicht. Um 20 Uhr wurden am Pegel Altenahr 2,53 Meter gemessen. Das waren drei Zentimeter weniger als beim Höchststand um 18 Uhr und deutlich weniger als am Nachmittag noch prognostiziert. In der Nacht auf Freitag ist der Pegelstand dann weiter gesunken. Bei Altenahr liegt er aktuell bei zwei Metern.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Nach Angaben des Kreises waren über den Donnerstag verteilt rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz.

Nach Angaben der Feuerwehr ist unter anderem in Altenahr der Tunnel gesperrt, die provisorische Zufahrt sei überflutet. Der Tunnel bleibe auch am Freitag gesperrt - ebenso einige Straßen.

Hochwasser im Ahrtal: Behörde empfiehlt Warnapps

Hochwasser im Vergleich Nach Schätzungen des Landesumweltamts stieg der Wasserstand in Altenahr bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 auf 7 Meter. Es könnte auch mehr gewesen sein. Genaue Daten fehlen, da die Pegel bei der Flut weggerissen wurden. Der letzte übermittelte Stand am Pegel Altenahr liegt demnach bei über 5 Metern. Zum Vergleich: Das Jahrhunderthochwasser von 2016 erreichte eine Höhe von über 3,7 Metern.

Die Kreisverwaltung empfiehlt den Menschen im Ahrtal aber weiter, einen Blick auf Warnapps wie Katwarn oder Nina zu haben.

Rhein in Koblenz soll weiter ansteigen

Laut Hochwasservorhersagezentrale soll der Rhein in Koblenz in der Nacht zum Samstag bis auf rund 6,50 Meter ansteigen. Die Meldehöhe von fünf Meter hat er bereits überschritten. Wegen des Hochwassers sind in einigen Koblenzer Stadtteilen seit dem frühen Freitagmorgen Halteverbote eingerichtet, wie zum Beispiel in Lay und Güls an der Mosel.

Die Nette in Mayen ist ebenfalls weiter angestiegen und kann nach Stadtangaben über die Ufer treten. Auch in Lahnstein könnten Straßen in der Innenstadt wegen des Hochwassers gesperrt werden.

An der Mosel sind immer noch viele Straßenabschnitte überschwemmt: hauptsächlich die B416 in Hatzenport, Löf, Moselkern und Müden. Unterführungen in Lehmen und Winningen sind vollgelaufen. Die Moselpromenade in Cochem ist überspült, auch die Durchgangsstraße ist zu.