Schneechaos im Hunsrück und Hochwald - Unfälle und blockierte Straßen

Der Schnee hatte die Region Trier am Mittwochnachmittag im Griff. Zugeschneite Straßen, quer stehende Lkw und Blechschäden. Mittlerweile beruhigt sich die Lage.

Wie die Polizei Trier und die Polizei Birkenfeld dem SWR mitteilten, beruhigt sich dich Wetterlage im Hunsrück und Hochwald. Nach Schneefall waren Straßen in der ganzen Region Trier teils spiegelglatt. Es gab Unfälle. Umgestürzte Bäume blockieren einige Strecken. Mittlerweile sei der Schnee in Regen übergegangen. Und auch in der Nacht auf Donnerstag setzt sich dieser Wettertrend fort:

Unfälle in Hunsrück und Eifel

Wie die Polizei mitteilte, gab es auf einigen Straßen im Land kein Durchkommen mehr. Auf der B 269 Birkenfeld Richtung Morbach bei Ellenberg standen am Mittwoch mehrere Lkw quer. In den höheren Lagen von Hunsrück und Eifel habe es mehrere Unfälle auf winterglatten Straßen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier. Diese seien alle glimpflich verlaufen.

Wegen des Schnees und der glatten Straßen riet die Polizei, zu Hause zu bleiben. Wer doch unterwegs sein muss, sollt den Wetterverhältnissen angemessen und vorsichtig fahren. Die Straßenmeistereien sind in der Region im Dauereinsatz

Entspanntere Lage in in anderen Regionen

Auch die Polizei in Mainz meldete mehrere Unfälle vor allem mit Blechschäden nach heftigem Schneefall auch in Worms und Bad Kreuznach. Größere Unfälle seien nicht bekannt, sagte ein Sprecher. Auch im Bereich der Polizei Koblenz kam es in höheren Lagen zu Verkehrsbehinderungen und einigen Unfällen.