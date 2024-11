So bereitet sich die Region Trier auf den Winter vor

per Mail teilen

Bereits in dieser Woche sollen auch in der Region Trier erste Schneeflocken fallen. Die Straßenmeistereien rüsten sich deshalb für Schnee und glatte Straßen.

"Sobald es schneit, können wir loslegen", sagt Karsten Becker von der Straßenmeisterei Birkenfeld. Rund 20 Mitarbeiter stehen dort bereit um - wenn nötig - im Dreischicht-System den Winterdienst zu starten. Rund 1.000 Tonnen Streusalz liegen bereit, erzählt der Hunsrücker. Wenn es längere Zeit kalt sei, Schneefall und Glätte gemeldet werden oder mit überfrierender Nässe zu rechnen sei, werde die Mannschaft ausrücken.

Fahrzeuge für den Winter umgerüstet

Auch im etwa 30 Kilometer entfernten Hermeskeil fühlt man sich auf typisches Winterwetter gut vorbereitet. In dem Hochwälder Straßenmeisterei-Stützpunkt sind die Unimogs, die im Sommer für Mäharbeiten an den Straßenrändern genutzt werden, nun mit einem Räumschild ausgestattet, berichtet Dienststellenleiter Thomas Arenz. Auf den Ladeflächen der Lkw stehen die Streuautomaten bereit.

Das Streusalz dafür werde nicht nur in Hermeskeil gelagert, sondern auch in Pluwig und Zerf. So könnten die Routen der Streufahrzeuge von mehreren Standorten aus gestartet werden, um die Straßen möglichst schnell und effektiv räumen und bestreuen zu können. Bereits seit Anfang November stünden in der Straßenmeisterei Hermeskeil die Dienstpläne fest, damit im Ernstfall jeder weiß, wann und wo er eingesetzt ist.

Wetterberichte und Sensoren liefern genaues Bild

Um den richtigen Moment nicht zu verpassen, behält der Kolonnenführer die Wetterdaten genau im Auge, erklärt Thomas Arenz. Diese Erkenntnisse und die Daten, die Sensoren in verschiedenen Straßen lieferten ermöglichten ein umfassendes Bild über die Wetterlage. Wenn die Lage unklar sei, werde nachts eine sogenannte Kontrollfahrt durchgeführt, um die Straßenverhältnisse einschätzen zu können. Wenn nötig, werden dann die Kollegen alarmiert, um die Räum- und Streuarbeiten zu starten.

Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien sind routiniert in ihrem Job. Zwar müssten wegen Baustellen und gesperrter Straßen manchmal die Routen angepasst werden, im Prinzip ändere sich aber kaum etwas am Ablauf. Das, was die Arbeit der Winterdienste schwierig macht, sind eher die Autofahrer, sagt Thomas Arenz.

Zugeparkte Straßen erschweren Arbeit des Winterdienstes

Gerade in engen Ortsdurchfahrten hätten es die Räumfahrzeuge oft schwer durchzukommen, wenn auf beiden Seiten der Straße Autos geparkt seien. "Es kam schon vor, dass wir Leute nachts aus dem Bett klingeln mussten, weil die Straße derart zugeparkt war, dass kein Winterdienst möglich war".

"Überholen ist eine schlechte Idee."

Auch erlebten seine Mitarbeiter immer wieder Situationen, bei denen Autofahrer die Räumfahrzeuge überholten. "Überholen ist eine schlechte Idee. Auch wenn die Räumfahrzeuge nur 40 km/h fahren, im Normalfall sollte man dahinter bleiben, denn davor befindet sich eine ungeräumte Piste", so Thomas Arenz.

Winterreifen sind ein Muss

Richtig gefährlich wird es dann aber, wenn Auto und Lkw im Winter mit den falschen Reifen unterwegs sind. Den Reifenwechsel erst in Angriff zu nehmen, wenn der erste Schnee fällt, sei nicht zu empfehlen, sagt Karsten Becker von der Straßenmeisterei Birkenfeld. "Wir erleben es immer wieder, dass Lkw oder Autos quer stehen, weil sie noch mit Sommerreifen fahren".

Um gefährliche Situationen im Winter zu vermeiden, rät der für viele Straßenmeistereien zuständige Landesbetrieb Mobilität in Trier, Auto- und Lkw-Fahrern ihre Fahrzeuge auf den Winter vorzubereiten und vorausschauend zu fahren. Bei Schnee und Glätte sollten Autofahrer außerdem beim Parken darauf achten, dass genügend Platz auf der Straße übrig ist, damit Winterdienstfahrzeuge mit Räumschild problemlos vorbeikommen.

Auch Wintersportgebiete bereiten sich auf Saison vor

Während die Winterdienste auf trockenes, ruhiges Wetter im kommenden Winter hoffen, kann man in den Wintersportgebieten in der Region Trier den Schnee kaum erwarten. So haben die Vorbereitungen auf dem Dollberg im Hochwald längst begonnen. Damit alles reibungslos funktioniert, liefen über den ganzen Sommer und Herbst Grünschnitt- und Renovierungsarbeiten, teilte Ski-Club-Vorsitzender Bernd Rüdenauer mit.

So sei beispielsweise die Flutlichtanlage in diesem Jahr komplett auf LED-Technik umgebaut worden. Der Lift soll Ende November aufgestellt werden. "Der Betrieb startet, sobald die Schneelage es zulässt."



Pisten am Schwarzen Mann sind startklar

Auch das Skigebiet "Schwarzer Mann" in Gondenbrett in der Eifel ist bereit für die Wintersaison, was fehlt ist der Schnee. Die Lifte seien aufgebaut, alle Anlagen funktionierten. Damit Ski- und Rodelbegeisterte die Hänge hinuntersausen können, müsse es zunächst länger kalt sein, sagt Betreiber André Hillen. "Wenn der Boden lange genug gefroren ist, reicht bereits eine minimale Schneedecke um zu starten."

Auch am Erbeskopf im Hunsrück laufen nach Angaben der Verbandsgemeinde Thalfang die Vorbereitungen für die kommende Wintersportsaison. Nähere Informationen dazu konnte die Verwaltung derzeit nicht geben.