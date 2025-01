Verteidigungsminister treffen sich erneut in Ramstein wegen Krieg in der Ukraine

Es hat mittlerweile Tradition - und doch wird dieses Treffen ein besonderes: Am 9. Januar treffen sich Verteidigungsminister aus rund 50 Ländern in Ramstein, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen.

In Ramstein haben bereits mehrfach Treffen der Verteidigungsminister zum Krieg in der Ukraine stattgefunden. Auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (links) wird wahrscheinlich der Einladung seines Amtskollegen Lloyd Austin (Zweiter von rechts) folgen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / abaca | ABACA

Seit April 2022 treffen sich die Verteidigungsminister regelmäßig, um die militärischen Hilfen für die Ukraine zu koordinieren. Das erste Treffen fand damals auf der US- Air Base in Ramstein statt - deswegen bekam die Gruppe auch den Namen "Ramstein-Kontaktgruppe".

Teilnehmer und Agenda des Treffens in Ramstein noch unklar

Das Treffen am Donnerstag ist das 25. seiner Art - rund ein Dutzend davon haben in Ramstein stattgefunden. Eingeladen hat der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin - wer alles der Einladung folgen wird, steht noch nicht fest. Sicher scheint, dass auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) teilnehmen wird. Ob bei dem Treffen auch weitere Waffenlieferungen für die Ukraine beschlossen werden, ist ebenfalls noch nicht klar.

Zwei Verteidigungsminister möglicherweise zum letzten Mal in Ramstein

Trotzdem ist dieses Treffen ein besonderes: Es wird das letzte Treffen der Ramstein-Kontaktgruppe sein, dass von Lloyd Austin geleitet wird. Ende Januar übernimmt der neue Präsident Donald Trump die Macht in Washington, er hat bereits Pete Hegseth als neuen Verteidigungsminister nominiert - einen ehemaligen Fernsehmoderator. Und auch für Boris Pistorius könnte es das letzte Treffen dieser Art sein, denn in Deutschland wird Ende Februar gewählt.

Im Oktober war ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein abgesagt worden, an dem eigentlich auch der amerikanische Präsident Joe Biden teilnehmen sollte. Wegen des verheerenden Hurrikans Milton in Florida hatte Biden den Besuch in Deutschland aber kurzfristig abgesagt - auch das Treffen der Kontaktgruppe hatte daraufhin nicht stattgefunden.