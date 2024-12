Über dem Gelände des US-Militärstützpunktes in Ramstein waren Anfang Dezember mehrere Drohnen geflogen. Laut Landeskriminalamt kommt so etwas häufiger vor.

Laut LKA gab es in ganz Rheinland-Pfalz mehr als doppelt soviele Straftaten und Ordnungswidrigkeiten mit Drohnen als noch vor zwei Jahren. Nicht nur im Bereich der Air Base Ramstein, sondern zum Beispiel auch über dem Gelände der BASF in Ludwigshafen. Das Landeskriminalamt hat in diesem Jahr knapp 70 Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Vor zwei Jahren waren es nicht mal halb so viele.

Als Straftat gilt beispielsweise das Überfliegen von Industrie- oder Militäranlagen oder Polizeigebäuden oder wenn jemand mit einer Drohne jemand anderem nachstellt. Laut LKA erfasst die Polizei seit 2016 solche Taten. Drohnen sind dann verdächtig, wenn sie beispielsweise nachts nicht beleuchtet sind oder höher als 120 Meter fliegen.

Unbekannte Drohnen über Air Base Ramstein

Kürzlich war gekannt geworden, dass offenbar am Abend des 3. und 4. Dezember unbekannte Drohnen über dem Gelände der US-Air Base Ramstein gesehen worden waren. Darüber hatte zunächst das Magazin "Der Spiegel" berichtet. Die Drohnen sollen größer gewesen sein als die handelsüblichen Drohnen, die Hobbyflieger kaufen können. Daher ermittelt jetzt das Landeskriminalamt, wie ein Sprecher mitgeteilt hat.

Drohnen über Ramstein offenbar nicht von Hobbypiloten gesteuert

Wie viele Drohnenüberflüge es genau gewesen sind, ist derzeit nicht bekannt. Auch wer die Drohnen gesteuert hat, konnte die Polizei nicht sagen. Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass die Drohnen nicht von Hobbypiloten gesteuert worden seien. Daher könne es sich durchaus um Spionage gehandelt haben. Fest steht dagegen, dass die Drohnen mit Beginn der Dämmerung entdeckt worden waren, da sie in der Dunkelheit aufgrund von Leuchtsignalen wohl gut sichtbar sind.

Das Landeskriminalamt geht derzeit nicht von einer konkreten Gefahr für die betroffenen Einrichtungen aus. Es ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Spionage.