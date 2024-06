NATO-Kampfjets üben in Ramstein

Wer in und um Ramstein wohnt, ist Fluglärm gewohnt. Heute könnte es aber besonders laut werden. Denn auf der Air Base findet eine groß angelegte Kampfjet-Übung statt.

An der Übung nehmen mehr als 30 Piloten aus mehreren NATO-Staaten teil, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Polen, Finnland und die USA. In einem "freundschaftlichen Wettbewerb" stehen sie sich in verschiedenen Disziplinen gegenüber, heißt es in einer Pressemitteilung der U.S. Air Force.

NATO-Jets stehen sich in Ramstein bei 1-gegen-1-Übung gegenüber



Dabei geht es darum, die Fähigkeiten der Kampfjäger zu verbessern und auch den Austausch und die Kommunikation untereinander effektiver zu machen. Außerdem sollen Taktiken besprochenen werden, um im Fall der Fälle bereit zu sein, die NATO-Länder verteidigen zu können. Bei der Gelegenheit soll auch getestet werden, wie gut die verschiedenen Geräte der Verbündeten miteinander funktionieren.

Eine F-35A der U.S. Air Force. Solche Kampfflugzeuge trainieren heute in Ramstein. U.S. Air Force photo by Senior Airman Zachary Rufus

Erste Übung dieser Art

"Ramstein 1v1", so heißt die Übung offiziell, ist die erste Übung dieser Art in Europa. Sie soll laut Air Force nicht nur die Fähigkeiten der Piloten verbessern, sondern auch die Kameradschaft unter den Teilnehmern. "Kameradschaft ist die Essenz dessen, was Militäreinheiten verbindet und einen Zusammenhalt schafft, der es diesen Militäreinheiten aus verschiedenen Ländern ermöglicht, effektiv als eine kollektive Einheit zu funktionieren", so Oberstleutnant Michael Loringer.

Fluglärm in und um Ramstein bis am Abend

Die Übung beginnt um 11 Uhr und dauert bis 18 Uhr. In dieser Zeit müssen Anwohner mit erhöhtem Fluglärm rechnen.