Bis Sonntag erwartet uns trockenes und meist ziemlich sonniges Wetter in Rheinland-Pfalz. So auch am Freitag: Der beschert uns viel Sonne mit vereinzelten Quellwolken, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Die Temperaturen erreichen Werte bis 25 Grad.