Mehr als 30 Piloten aus ganz Europa und den USA haben am Donnerstag an einem "freundschaftlichen Wettbewerb" auf der Air Base Ramstein (Landkreis Kaiserslautern) teilgenommen. Bei der Übung ging es darum, die Fähigkeiten der Piloten zu trainieren und zu verbessern. Simuliert wurde dabei unter anderem der Moment, wenn zwei feindliche Jets in der Luft aufeinander treffen.