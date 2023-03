Ab Montag wird es wieder laut über der Westpfalz. Denn hier gibt es nicht nur die US Air Base Ramstein, sondern auch zwei Übungsräume für Militärflugzeuge. Was machen die dort?

Polygone

TRA Lauter

Jeden Tag sind am Himmel über der Westpfalz Flugzeuge unterwegs. Passagiermaschinen zum Beispiel, die auf dem Weg in Urlaubsregionen sind. Oder aber auch große militärische Transportflieger, die zum US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein fliegen.

Hin und wieder fliegen aber auch andere Militärflugzeuge über die Region hinweg und zwar, um hier zu trainieren. Denn über der Westpfalz und über dem benachbarten Saarland befinden sich nach Angaben des Bundes zwei militärische Flugübungsräume: Polygone und TRA Lauter. In beiden wird regelmäßig trainiert.

Hubschrauber des Militärs üben in Polygone Bann

So gibt es zum Beispiel Übungsflüge vom 20. bis 23. März in der Polygonestation Bann im Kreis Kaiserslautern. Wie die Verbandsgemeinde Landstuhl mitteilt, trainieren dort Militärhubschrauber. Sie üben für den Fall, dass sie im Luftraum angegriffen werden.

Konkret trainiert wird am Montagnachmittag sowie Dienstag und Mittwoch jeweils vormittags und nachmittags. Außerdem Donnerstag am Nachmittag. Laut Peter Degenhardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, müssen Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit mit erhöhtem Lärm durch die Hubschrauber rechnen. Vor allem im Bereich Mittelbrunn und auch in angrenzenden Gemeinden.

In der Polygone Bann im Kreis Kaiserslautern gibt es regelmäßig militärische Flugübungen - zum Beispiel von Helikoptern. (Symbolbild) Weitere Polygonestationen gibt es in Pirmasens und Zweibrücken. IMAGO IMAGO / Arnulf Hettrich

Polygone: Flugzeug trainiert für Angriffe vom Boden

Eigentlich heißt es "Multinational Aircrew Electronic Warfare Tactics Facility (MAEWTF) Polygone". Aber den meisten Menschen ist das nur unter dem Begriff "Polygone" bekannt. Nach Angaben des Bundes ist es ein militärischer Flugübungsraum über der Westpfalz und dem Saarland, den sich Deutschland, Frankreich und die USA teilen. In diesem Luftraum werde die elektronische Luftkriegsführung trainiert und zwar unter realistischen Bedingungen. Einrichtung und Betrieb der internationalen Übungszone wurden im Juni 1979 vereinbart.

Laut saarländischem Innenministerium werden Piloten im Bereich der Polygone am Himmel auf die Bedrohung durch Flugabwehrsysteme am Boden vorbereitet. Konkret trainieren sie den Einsatz von Schutzausrüstungen der Flugzeuge gegen infrarot- und radargesteuerte Flugabwehrraketen. Die technischen Einrichtungen, die für dieses Training gebraucht werden, befinden sich auf deutscher Seite in Bann im Kreis Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken-Oberauerbach. Von dort aus werden die Militärübungen gesteuert und analysiert.

Die Bezeichnung Polygone bezieht sich übrigens auf die Form des Luftraums und leitet sich ab vom griechischen Wort für Vieleck.

TRA Lauter: Training für Kampf in der Luft

TRA Lauter steht für "Temporary Reserved Airspace Lauter". Nach Angaben der Bundesregierung ist es einer von vier großen Flugräumen in denen in Deutschland der Luftkampf geübt wird. Hier trainieren Piloten also zum Beispiel den Kampf gegen andere Flugzeuge. Sowohl die Bundeswehr als auch NATO-Verbündete können in diesem Gebiet Übungsflüge durchführen.

Auch der Bereich der Übungszone TRA Lauter erstreckt sich über Teile des Saarlands und die Westpfalz. Der Luftraum ist in vier Sektoren und zwei Schichten aufgeteilt, so das Innenministerium im Saarland. Er liegt zwischen 3.000 und 7.500 Meter über dem Meeresspiegel.

Wann TRA Lauter genutzt werden darf: Der Übungsluftraum TRA Lauter kann zu bestimmten Zeiten genutzt werden. Zum Beispiel montags bis donnerstags von 08:00 bis 23:30 Uhr und freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr. Während der Trainings des Militärs sind die jeweiligen Sektoren der TRA Lauter für den zivilen Luftverkehr gesperrt und nur in Ausnahmefällen möglich. Im Jahr 2020 beispielsweise wurde das Übungsgebiet TRA Lauter, laut Bundesregierung mindestens an 221 Tagen genutzt. Die Übungsanlage Polygone war im Jahr 2020 an 162 Tagen genutzt worden. Allerdings würden die Zahlen nur anteilig eingerechnet. Ausländische Streitkräfte seien dabei deutlich häufiger geflogen als die Bundeswehr.

Petition gegen Fluglärm im Kreis Kaiserslautern

Allein durch die US Air Base in Ramstein sind schon viele Flugzeuge über der Westpfalz unterwegs. Dazu kommen regelmäßige Übungsflüge in den Polygonen in der Westpfalz oder TRA Lauter. Und das bringt Lärm mit sich. Der Fluglärm durch die dröhnenden Maschinen, rauschende Turbinen oder Überschallknalle über dem Pfälzerwald werden kritisiert.

Zuletzt hatte eine Bürgerinitiative eine Petition gestartet, um Menschen rund um die Air Base Ramstein vor Lärm zu schützen. Die Initiative aus Kaiserslautern fordert von der Landesregierung unter anderem, dass in der Nähe der Air Base Lärmschutzwände aufgestellt werden. Außerdem soll sie dafür sorgen, dass der Flugverkehr von Militärmaschinen über der Westpfalz deutlich reduziert wird. Seit Jahren setzt sich die Bürgerinitiative für weniger Fluglärm und Kerosinablässe ein.