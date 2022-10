US-Militär trainiert auf Air Base in Ramstein

per Mail teilen

Es wird mal wieder lauter rund um die Air Base in Ramstein: Dort trainiert ab dem heutigen Montag wieder das US-Militär. Auch Autofahrer müssen stellenweise Geduld haben.

Rund um den US-Militärflughafen in Ramstein müssen sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer in den kommenden Tagen auf Lärm und Behinderungen einstellen. Die Übung der US-Army wird nach Angaben einer Sprecherin regelmäßig gemacht, um den Krisenfall zu proben.

Übung des US-Militärs gibt es seit vier Jahren regelmäßig

Seit vier Jahren findet diese Übungsreihe vierteljährlich statt. Geübt werden jedes Mal unterschiedliche Szenarien wie zum Beispiel Zwischenfälle mit Flugzeugen, Notfalleinsätze, Frachtbewegungen oder auch die Krisenplanung.

Staus und Wartezeiten für Autofahrer

Während der Übung könnten rund um die Air Base in Ramstein Sirenen- und andere laute Geräusche zu hören sein. Außerdem kann es an den Toren und auf den Militärliegenschaften in Ramstein und Kaiserslautern zu Staus und Wartezeiten kommen. Die Übung läuft bis kommenden Freitag (21. Oktober).

Auch in der Südwestpfalz und im Saarpfalz-Kreis Militär-Übungen

Auch in der Südwestpfalz und im Bereich Homburg kann es wegen einer Militär-Übung ab diesen Montag Behinderungen im Straßenverkehr geben. Hier trainiert aber nicht die US-Army, sondern die Bundeswehr. Nach Angaben der Stadt Homburg soll es eine Übung des Fallschirmjäger-Regiments aus Zweibrücken geben - mit 30 Soldaten und drei Fahrzeugen.

Achtung in Waldgebieten

Das Training finde am Tag und in der Nacht statt, vor allem in der Nähe von Wäldern – zum Beispiel bei Großbundenbach, Mörsbach und Käshofen. Dabei sollen auch Übungsmunition und Pyrotechnik eingesetzt werden. Spaziergänger und Autofahrer sollen sich deshalb auf mögliche Gefahren und Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen. Diese Übung geht bis zum 27. Oktober.