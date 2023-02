In den Urlaub fliegen ist eine feine Sache, aber dicht an einem Flughafen, beziehungsweise in dessen An- und Abflugschneisen zu wohnen, kann belastend sein. Der Flughafen Stuttgart mit seinen durchschnittlich 400 Starts und Landungen pro Tag ist da einer der kleineren, aber natürlich für den Südwesten wichtiger Knotenpunkt. Anfang der Woche hat die Fluglärm-Kommission getagt und da wurde beschlossen, dass es einen Probelauf für eine neue Abflugroute geben wird, denn man will Co2 und Kerosin sparen. Diese neue Route verstärkt aber unter Umständen die Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch Lärm in einigen Gemeinden. Darüber hat Rolf Keck mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler gesprochen. Er wohnt in einer der betroffenen Gemeinden und er ist der Sprecher der Bürgerinitiativen "Vereint gegen Fluglärm" von Neuhausen, Denkendorf, Wolfschlugen, Nürtingen-Hardt, Nü-Oberensingen und Aichtal.