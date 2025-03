Die neuesten Fenster-Putzgeräte, Mode, Kosmetik oder Gesundheit - die Rheinland-Pfalz-Ausstellung kommt nach langer Pause mit vielen Themen zurück nach Mainz.

Sechs Jahre lang gab es in Mainz keine Rheinland-Pfalz-Ausstellung mehr - jetzt ist die wohl größte Verbrauchermesse in Rheinland-Pfalz wieder da: Sie findet vom 26. bis 30. März auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim statt. Wegen der Corona-Pandemie und Problemen beim Veranstalter machte die Messe seit 2019 Pause.

Messe kleiner und kürzer als in den Vorjahren

Die Rheinland-Pfalz-Ausstellung wird in diesem Jahr von Mittwoch bis Sonntag dauern, also fünf statt bisher neun Tage. Außerdem soll es in diesem Jahr rund 200 Aussteller geben, die sich in den Messehallen und auf dem Freigelände in Mainz-Hechtsheim präsentieren. Bei der letzten Ausstellung 2019 waren es noch 500 Aussteller.

Weniger Interesse an Verbrauchermessen

Grund dafür ist laut Rainerio Neddermann vom Veranstalter expotec, dass sich die Ausstellerlandschaft in den letzten sechs Jahren stark verändert habe. "Viele Aussteller und Unternehmen haben zugemacht oder machen ein anderes Marketing." Gerade in Zeiten des Internets seien große Verbrauchermesse nicht mehr so attraktiv, so Neddermann.

"Tag der Berufsorientierung" - Unternehmen stellen sich vor

Um in diesem Jahr aber auch ein jüngeres Publikum anzusprechen, ist auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung am Freitag, dem 28.3., ein "Tag der Berufsorientierung" geplant. Dort werden sich Unternehmen und Institutionen aus Rheinland-Pfalz vorstellen und Angebote machen für eine Ausbildung, Jobs oder Praktika. Man richte sich an Jugendliche und ihre Eltern, aber auch an Erwachsene, die einen Job suchen.

Kein Weindorf auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung

Eigentlich hatten die Veranstalter auch ein Weindorf und einen Schwerpunkt für Sport und Fitness geplant. Das konnten sie im ersten Jahr nach der langen Pause aber noch nicht realisieren, sagt Neddermann. Grund sei, dass einige Aussteller noch zurückhaltend seien, bei der Rheinland-Pfalz-Ausstellung mitzumachen: "Wir müssen erstmal kleinere Brötchen backen."

Bauen, Haushalt und Gesundheit

So gibt es beim Neustart der Rheinland-Pfalz-Ausstellung aber wieder viele Stände zu den Themen Bauen, Haushalt, Gesundheit, Sport, Mode und Reisen. Außerdem gibt es wie in früheren Jahren Kunsthandwerk, Schmuck und regionale Gastronomie.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Das Messegelände wird täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Für Besucher wird es am Ausstellungswochenende einen Shuttle-Bus geben, der halbstündlich zum Messegelände fährt. Der Eintritt für die Rheinland-Pfalz-Ausstellung kostet 6 Euro beziehungsweise ermäßigt 4 Euro, eine Familienkarte gibt es für 13 Euro.