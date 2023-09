Mittlerweile ist es schon Tradition, dass sich Vertreter aus rund 50 Ländern auf der Air Base in Ramstein treffen, um über Hilfen für die Ukraine zu beraten. Es ist das fünfte Mal.

Zuletzt traf sich die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe im April auf der US Air Base in Ramstein bei Kaiserslautern. "Ukraine is still standing strong" - "Die Ukraine bleibt standhaft", sagte damals US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Damit sie das auch bleibt, unterstützten die Länder der Kontaktgruppe die Ukraine mit Milliarden Dollar. Beim Treffen im April sprach Austin von 55 Milliarden Dollar, die bislang der Ukraine über die Kontaktgruppe zugesagt wurden. Ein Großteil davon habe die USA beigesteuert.

Ukraine-Kontaktgruppe: "Wir werden durchhalten"

Treffen wegen Krieg in der Ukraine am 19. September auf Air Base Ramstein

Aber auch militärische Hilfen wurden bereits beschlossen, wie die Lieferung von Panzern oder Ausbildungsmöglichkeiten für ukrainische Soldaten. Jetzt soll auf der Air Base in Ramstein erneut beraten werden. US-Verteidigungsminister Austin hat dazu Verteidigungsminister und hochrangige Militärs aus der ganzen Welt eingeladen. Das Treffen soll am Dienstag, 19. September, stattfinden.

Es soll neben dem Krieg in der Ukraine auch über verschiedene Sicherheitsfragen gesprochen werden, mit denen die USA und ihre Verbündeten zu tun hätten - so wie bei den vergangenen vier Treffen.