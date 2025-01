Blog: Hunde bei Kaiserslautern vergiftet?, Eltern von getötetem Mädchen aus Pirmasens angeklagt

Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Hier in unserem Blog für die Westpfalz erfahren Sie es.

11:00 Uhr ++ Bundestagswahl: Parteien rechnen mit Anfeidungen im Wahlkampf ++ Ab diesem Wochenende dürfen die Parteien in vielen Kommunen in der Westpfalz ihre Wahlplakate für die Bundestagswahl aufhängen. Ein Großteil der Parteien rechnet wieder mit Vandalismus und verbalen Anfeindungen im Wahlkampf - es geht zum Beispiel um pöbelnde Autofahrer oder Wahlplakate, die abgerissen werden. Beim Plakate-Aufhängen sind deshalb zum Beispiel Zweier-Teams unterwegs, das Bündnis Sarah Wagenknecht überlegt bei großen Wahlkampfveranstaltungen mehr Sicherheitsleute einzusetzen und bei den Linken gab es zum Beispiel Schulungen für Wahlkämpfer mit Blick auf Anfeindungen. Denn: Die Parteien wollen sich nach eigenen Angaben nicht einschüchtern lassen, haben Vertreter SWR-Reporterin Maren Kaps gesagt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.1.2025 um 8:30 Uhr.

10:22 Uhr ++ FCK testet gegen luxemburgischen Erstligisten ++ Der 1. FC Kaiserslautern hat sein Wintertrainingslager auf Malta beendet und in einer Woche startet der FCK dann mit einem Heimspiel gegen Ulm in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Vorher hat der FCK noch mal ein Testspiel: Heute gegen den luxemburgischen Erstligisten Progrès Niederkorn. Für die Roten Teufel wird es dabei ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Jeff Strasser geben - er ist inzwischen Coach bei Niederkorn. Das Testspiel findet ohne Zuschauer statt, es wird auch nicht im Internet übertragen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.1.2025 um 10:30 Uhr.

9:11 Uhr ++ Mahnwache für Demokratie in Kusel ++ Ein Zeichen setzen - für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Darum geht es heute bei einer Mahnwache in Kusel. Organisiert wird sie vom "Bündnis für Menschlichkeit und Toleranz" im Kreis Kusel. Es hat ab 15 Uhr zu der Mahnwache aufgerufen - auf dem Koch’schen Markt in Kusel. Dort wird es Musik und Rede-Beiträge geben. Die Organisatoren rechnen mit rund 150 Teilnehmern. Man müsse jeden Tag für Demokratie kämpfen, sagt die Leiterin des Bündnisses Christine Fauß. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.1.2025 um 9:30 Uhr.

8:14 Uhr ++ Am Wochenende Konzerte in Kusel und Rockenhausen ++ An diesem Wochenende gibt es wieder einige größere Veranstaltungen in der Westpfalz - unter anderem wird auch Prominenz in der Region sein. Das ist kein geringerer als Schauspieler Axel Prahl - bekannt als Kommissar aus dem Münsteraner Tatort. Der Mann kann nicht nur schauspielern, sondern auch singen - und das beweist er morgen um 19.30 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Zusammen mit seiner Band präsentiert er unterschiedliche Musikstile von Tango bis Chancon - immer mit eigenen Texten. Was noch ansteht, weiß SWR-Reporter Jürgen Rademacher: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.1.2025 um 8:30 Uhr.

7:05 Uhr ++ Eishockey: Heimspiel der Zweibrücken Hornets ++ Die Fußball-Ligen sind noch im Winterschlaf. Dennoch steht sportlich in der Westpfalz am Wochenende einiges an - zum Beispiel Kegeln oder Tischtennis. Und die Zweibrücken Hornets erwartet zuhause ein Eishockey-Spitzenspiel gegen die Baden Rhinos Hügelsheim. SWR-Reporter Jan Jaworski berichtet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:36 Uhr ++ Das Wetter: Eher bewölkt und trocken, dazu kalt ++ Der Samstag startet frostig: -4 Grad in Nünschweiler und -6 Grad in Körborn. Es bleibt heute auch kalt bei 0 bis 2 Grad maximal. Dazu viele Wolken, zwischendrin scheint auch mal die Sonne. Sonst eher trocken heute. Morgen und am Montag Sonne, Wolken und teilweise Hochnebel. Dazu weiter winterlich kalt. Ein Feld bei Otterberg im Kreis Kaiserslautern bei Frost. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.1.2025 um 6:30 Uhr.

5:59 Uhr ++ Arbeitsagentur rechnet nicht mit großen Job-Streichungen ++ Die Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens rechnet nicht damit, dass es in diesem Jahr zu einem größeren Stellenabbau bei Unternehmen in der Westpfalz kommt. In der jüngeren Vergangenheit war das unter anderem beim Kranbauer Tadano in Zweibrücken oder den Automobilzulieferern Adient und Borg Warner der Fall. Für Peter Weißler, den Leiter der Agentur für Arbeit, spielt dabei aber auch manche weltpolitische Entwicklung eine Rolle für die Westpfalz - zum Beispiel mögliche Strafzölle durch die USA. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.1.2025 um 6:30 Uhr.

16:16 Uhr ++ FCK beendet Trainingslager auf Malta ++ Der 1. FC Kaiserslautern hat heute sein Trainingslager auf Malta beendet. Als Abschluss gab es ein Testspiel gegen den slowenischen Erstligisten NK Bravo. 4:0 hat der FCK gewonnen. Marius Müller aus der Sportredaktion war auf Malta dabei und hat das Trainingslager begleitet: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 15:30 Uhr.

16:10 Uhr ++ Deutsche Wähler im Ausland Herausforderungen für Behörden ++ Deutsche Wahlberechtigte, die im Ausland wohnen, stellen zur Bundestagswahl die Wahlbehörden vor eine große Herausforderung. Durch die vorgezogene Wahl ist der Zeitraum für die Briefwahl sehr kurz und nicht klar, ob alle Stimmen rechtzeitig nach Deutschland zurückkommen. Nach Angaben einer Sprecherin liegen der Stadt Kaiserslautern schon 120 Briefwahlanträge aus dem Ausland vor. Zum Beispiel von Kristina Keuper, die als Wissenschaftlerin für zwei Jahre in Kopenhagen ist: Auch die Briefwahlunterlagen aus dem Ausland müssen übrigens am Wahltag um 18 Uhr bei den zuständigen Wahllokalen eingegangen sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 15:30 Uhr.

14:53 Uhr ++ Kellerbrand in Zweibrücken ++ Am Donnerstagabend hat es in Zweibrücken im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die meisten Bewohner konnten laut Polizei das Haus selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Eine Person wurde von den Einsatzkräften mit einer Atemschutzmaske aus dem Haus gebracht. Drei Wohnungen des Hauses sind durch die Ruß- und Rauchgasentwicklung nicht mehr bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass ein defekter Wäschetrockner das Feuer ausgelöst hatte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 14:30 Uhr.

13:59 Uhr ++ Villa Glaeser in Kaiserslautern hat neuen Besitzer ++ Die historische Villa Glaeser im Kaiserslauterer Stadtteil Einsiedlerhof ist gestern vor dem Amtsgericht für 400.000 Euro zwangsversteigert worden. Es gab mehrere Gebote - das höchste kam am Schluss vom bisherigen Besitzer des Gebäudes. Was er mit der Villa vorhat, ist nicht bekannt. Die Villa wurde 1928 für den Industriellen Max Glaeser gebaut und steht unter Denkmalschutz. Mittlerweile ist das Gebäude eine Ruine. immobilienpool.de Media GmbH & Co. KG Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 13:30 Uhr.

13:54 Uhr ++ Jugendlicher in Rodalben durch Messer verletzt ++ Am Dienstagabend ist ein 14-Jähriger in Rodalben von einem bislang unbekannten Mann mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei heute mitgeteilt hat, schlug der Mann dem Jugendlichen zunächst ohne Grund an den Kopf. Der 14-Jährige wehrte sich, dann stach der Mann mit dem Messer zu und verletzte ihn im Gesäßbereich. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter. Er war wohl zwischen 40 und 45 Jahre, maximal 1,65cm groß und hatte blonde Haare. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Pirmasens melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 13:30 Uhr.

11:48 Uhr ++ Autofahrer flüchtet in Rodalben vor Polizeikontrolle ++ Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Rodalben gestern Abend mehrere Unfälle gebaut. Der Mann sollte für eine Verkehrskontrolle anhalten, stattdessen ist er vor der Polizei davongefahren. Daraufhin hat er zunächst ein geparktes Auto gestreift und ist dann frontal mit einem anderen geparkten Pkw zusammengestoßen. Die Menschen im Fluchtauto wurden leicht verletzt. Laut Polizei war der Fahrer berauscht und hatte keinen gültigen Führerschein. Außerdem wurden in seinem Wagen unter anderem Waffen gefunden. Der Mann muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 11:30 Uhr.

11:25 Uhr ++ NABU-Vogelzählung auch in der Westpfalz ++ Meisen, Finken, Rotkehlchen oder Spatzen: Welche - und vor allem wieviele Vögel fliegen gerade in der Westpfalz herum? Das will der Naturschutzbund - NABU - wissen. Er ruft Bürger in den kommenden Tagen auf, Vögel zu zählen. Das geht zum Beispiel im eigenen Garten, vom Balkon aus oder in freier Natur. Für die Vogelzählung soll man sich eine Stunde Zeit nehmen und die Zahlen und Arten der beobachteten Vögel an den Nabu weitergeben. Der bekommt so ein Bild davon, welche Vogelarten vorkommen und welche Lebensbedingungen sie vorfinden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 10:30 Uhr.

10:20 Uhr ++ Anklage gegen Eltern von getöteter 15-Jähriger aus Pirmasens ++ Die Mainzer Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die Eltern des in Worms getöteten 15-jährigen Mädchens erhoben. Der 40-jährige Vater und die 34-jährige Mutter sollen das Mädchen heimtückisch ermordet haben. Laut der Anklage hat die Mutter ihre Tochter mit Schmerztabletten wehrlos gemacht. Daraufhin habe der Vater sie mit einem Schal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und dann bei Worms-Rheindürkheim in den Rhein geworfen, wo sie ertrank. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft haben die Eltern ihre Tochter ermordet, weil sie in ihrem Lebenswandel eine Gefahr für das Familienleben sahen. Religiöse oder kulturelle Gründe seien nicht das Motiv gewesen. Die beiden Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Mainz Nach Leichenfund in Worms 15-Jährige wurde laut Obduktion vor ihrem Tod misshandelt Die 15-jährige Jugendliche, die tot am Rhein in Worms gefunden wurde, war vor ihrem Tod offenbar massiver Gewalt ausgesetzt. Das gab die Mainzer Staatsanwaltschaft bekannt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 10:30 Uhr.

9:29 Uhr ++ Mitglieder des Landtags aus der Westpfalz fordern neues Abrechnungssystem für Arztpraxen ++ Die Behandlung von Kassenpatienten finanziell besser regeln - das fordern Landtagsabgeordnete aus der Westpfalz vom Bund. Denn das aktuelle Abrechnungssystem in Arztpraxen führe dazu, dass es sich zum Quartalsende teilweise nicht lohnt, Kassenpatienten zu behandeln. Die Ampelregierung hatte angekündigt, die aktuelle Regelung zu reformieren. Nach dem Ampel-Aus hofft SPD-Landtagsabgeordneter und Arzt Oliver Kusch aus Kusel, dass die Reform unter einer neuen Regierung kommt. Auch der Zweibrücker Arzt und Landtagsabgeordnete von der CDU, Christoph Gensch, hat sich für eine Reform des Abrechnungssystems ausgesprochen. Dass wegen der finanziellen Situation viele Praxen ihren Kassensitz aufgeben und teilweise nur noch Privatpatienten behandeln, könne er verstehen. Als Arzt sehe er aber eine gesellschaftliche Verantwortung, alle Patienten zu versorgen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 8:30 Uhr.

8:25 Uhr ++ Nach Sekundenschlaf: Lkw landet auf A6 in Leitplanke ++ Auf der A6 bei Wattenheim im Kreis Bad Dürkheim ist gestern Abend ein Lkw-Fahrer offenbar am Steuer eingeschlafen und hat einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Truck gegen kurz vor 22 Uhr in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs. Bei Wattenheim sei er plötzlich in der Mittelleitplanke gelandet. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Wegen des Unfalls musste die Autobahn Richtung Kaiserslautern am Abend kurz gesperrt werden. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 7:30 Uhr.

8:06 Uhr ++ Geplanter Campingplatz in Blaubach-Diedelkopf: Investor gesucht ++ Die Stadt Kusel ist auf der Suche nach einem neuen Investor, der das lang geplante Projekt eines Campingplatzes auf dem ehemaligen Sportgelände in Blaubach-Diedelkopf realisieren kann. Bisher hat sich das verzögert, weil laut Bürgermeister ein ursprünglich vorgesehener Investor abgesprungen ist. Sollte sich in absehbarer Zeit kein neuer Projektträger finden, hat die Stadt bereits alternative Pläne. Eine Möglichkeit wäre die Umgestaltung des Geländes in Blaubach-Diedelkopf in einen Basketballplatz. Auch eine Bebauung wäre laut Bürgermeister möglich, was genau gebaut werden könnte, ist allerdings noch nicht klar. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 6:30 Uhr.

7:31 Uhr ++ Neubau für Westpfalz-Rettungshubschrauber geht voran ++ In der Nähe von Rockenhausen im Donnersbergkreis entsteht im Moment ein neuer Landeplatz für den Rettungshubschrauber in der Westpfalz. Der Neubau kostet rund 10 Millionen Euro. Erste Arbeiten sind schon abgeschlossen - bald soll das Gebäude für die Crew gebaut werden. Nach Angaben des Donnersbergkreises soll der Landeplatz im Frühjahr 2026 fertig sein. Bis dahin ist der ADAC-Rettungshubschrauber für die Westpfalz am Flugplatz Imsweiler im Donnersbergkreis stationiert. Drei Landräte aus der Westpfalz haben sich die Baustelle für den neuen Landeplatz des Rettungshubschraubers im Donnersbergkreis angeschaut: Rainer Guth (Donnersbergkreis, 3. von links), Ralf Leßmeister (Kreis Kaiserslautern, 2. von links) und Otto Rubly (Kreis Kusel, 3. von rechts). Pressestelle Verwaltung Donnersbergkreis Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 7:30 Uhr.

6:59 Uhr ++ Das Wetter: Wolken und Sonne, teilweise Schnee ++ Heute teilen sich Wolken und Sonne den Himmel über der Westpfalz. Vereinzelt kann es noch ein bisschen schneien - bei 0 Grad rund um Kirchheimbolanden und bis 4 Grad in Landstuhl. Dazu nicht mehr ganz so windig, wie in den vergangenen Tagen. In der Nacht ist es wechselnd wolkig, teils klar. Tiefstwerte minus 3 bis minus 7 Grad. Am Wochenende Sonne, Wolken und örtlich Hochnebel. Ähnliche Temperaturen und nachts frostig. Wolken über Kaiserslautern SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:19 Uhr ++ Feuerwehr löscht Brand in Wohnhaus in Ginsweiler ++ In Ginsweiler im Kreis Kusel ist am Donnerstagabend ein Wohnhaus ausgebrannt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben gegen 18:20 Uhr gerufen worden. Demnach stand unter anderem der erste Stock des Gebäudes in Flammen. Durch das Feuer beziehungsweise durch Rauch und Ruß, wurden auch zwei Nachbarhäuser beschädigt. Der Rettungsdienst musste zwei Menschen wegen des Rauchs behandeln, sie wurden leicht verletzt – ein Verletzter wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Warum es in dem Haus in Ginsweiler gebrannt hat, ist noch nicht klar. Die Kriminalpolizei ermittelt deswegen. Die Feuerwehr war mit rund 80 Helfern im Einsatz. Der erste Stock des Wohnhauses in Ginsweiler steht in Flammen. Feuerwehr Oberes Glantal, Stefan Reichhart Bild in Detailansicht öffnen Die Kriminalpolizei untersucht die Brandursache. Feuerwehr Oberes Glantal, Stefan Reichhart Bild in Detailansicht öffnen Mehrere Feuerwehr-Einheiten der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein waren im Einsatz - unter anderem mit 14 Fahrzeugen. Feuerwehr Oberes Glantal, Stefan Reichhart Bild in Detailansicht öffnen Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.1.2025 um 6:30 Uhr.

17:47 Uhr ++ Mann aus Kreis Kaiserslautern online um viel Geld betrogen ++ Ein 64-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat einen sechsstelligen Betrag an Internet-Betrüger verloren. Die Polizei ermittelt jetzt. Der Mann war nach Angaben der Polizei im Internet auf eine Handelsplattform gestoßen, die ihm seriös erschien. Bei ihm meldete sich eine angebliche Finanzexpertin, die ihm Anlagetipps gab. So ließ er zum Beispiel Geld in Bitcoin umwandeln. Online sah es so aus, als würde der Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn Gewinne machen. Als er sich die aber auszahlen lassen wollte, sollte er erst einmal 27.000 Euro Steuern zahlen. Das tat er - doch als sich dann auch noch die angebliche Finanzexpertin nicht mehr meldete, ging der Mann zur Polizei. Enkenbach-Alsenborn Onlinebetrug in großem Stil Mann aus Kreis Kaiserslautern von Onlinebetrügern um hohe Summe gebracht Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ist Onlinebetrügern auf den Leim gegangen. Er verlor eine sechsstellige Summe. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.1.2025 um 17:30 Uhr.

16:42 Uhr ++ Erste Kraniche zurück in der Pfalz ++ Kaum sind die letzten Kraniche zu ihrem Flug in die Winterquartiere im Südwesten Europas aufgebrochen, kehren die ersten schon wieder zurück. Über der Pfalz wurden bereits rückkehrende Kraniche gesichtet. Das ist dem Naturschutzbund zufolge gar nicht ungewöhnlich. Aufgrund der Klimaveränderung würden die Kraniche früher in ihre Brutgebiete zurückfliegen. Über der Pfalz waren gestern etwa 30 der Vögel gesehen worden, die am späten Vormittag in Richtung Nordosten unterwegs waren. Die ersten Kraniche sind schon wieder Richtung Norden in Richtung ihrer Brutgebiete unterwegs. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sina Schuldt Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.1.2025 um 15:30 Uhr.

16:34 Uhr ++ Donnersbergkreis reagiert auf Müll an Altglascontainern ++ Zum Jahreswechsel hat der Donnersbergkreis die Entsorgung von Altglas umgestellt - seitdem stehen dort Container. Und nur wenig später war die Umgebung einiger Container vermüllt. Der Kreis hat jetzt darauf reagiert. Zuerst einmal sei der Müll an den Glascontainern entsorgt worden, heisst es vom Kreis. Außerdem würden sie jetzt häufiger geleert. Die Kreisverwaltung habe festgestellt, dass die Menschen wegen der Feiertage besonders viel Glas entsorgen wollten - und weil die Container voll waren, haben sie es drumherum abgestellt. Sollte doch einmal wieder ein Container voll sein, bittet die Kreisverwaltung, das Altglas nicht drumherum abzustellen, sondern die Nummer der Entsorgungsfirma anzurufen, die auf dem Container steht. Der Donnerbergkreis hatte auf Altglascontainer umgestellt, weil das Glas besser gesammelt und wiederverwertet werden kann. Zuvor wurde es bei den Bürgern daheim abgeholt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.1.2025 um 15:30 Uhr.

15:14 Uhr ++ Polizeiwagen baut Unfall im Kreis Kusel ++ Ein Streife der Polizei hat gestern Abend bei Bledesbach im Kreis Kusel einen Unfall gebaut. Der Polizeiwagen war den Angaben zufolge auf dem Weg zu einem Einsatz und kam auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto drehte sich und krachte mit dem Heck gegen einen entgegenkommenden Wagen. Sowohl die Polizisten als auch die anderen Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Im Kreis Kusel ist ein Streifenwagen der Polizei mit einem anderen Pkw auf schneeglatter Straße zusammengestoßen. Polizeipräsidium Westpfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.1.2025 um 14:30 Uhr.

15:07 Uhr ++ Demografischer Wandel beeinflusst Arbeitsmarkt in Westpfalz ++ Für die Firmen in der Westpfalz wird es in den nächsten zehn Jahren immer schwerer, offene Stellen zu besetzen. Denn nach Angaben der Arbeitsagentur geht in diesem Zeitraum ein Viertel aller Beschäftigten in den Ruhestand. Es fehle aber an Nachwuchs. Deswegen empfiehlt die Arbeitsagentur unter anderem, verstärkt junge Menschen auszubilden. Außerdem rät Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, über flexiblere Arbeitszeitmodelle für Frauen nachzudenken. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.1.2025 um 13:30 Uhr.