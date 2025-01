Staatsanwaltschaft Kaiserslautern klagt Mann wegen gefährlicher Körperverletzung an

Im September 2024 war eine 20-Jährige tot in ihrer Wohnung in Kaiserslautern gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie von ihrem damaligen Freund gewürgt worden war.

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der 20-jährige Mann aus Worms seine damalige Freundin in ihrer Wohnung in Kaiserslautern gewürgt haben. Diese Gewalteinwirkung soll, so die Ermittler, allerdings nicht so stark gewesen sein, dass die junge Frau ausschließlich daran gestorben ist. Daher geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es weitere Umstände gegeben hat, die zum Tod der Frau geführt hatten. Beispielsweise sei es möglich, dass die Frau gesundheitlich vorgeschädigt gewesen sei.

Junger Mann aus Worms ist nicht vorbestraft

Aus diesem Grund klagt die Staatsanwaltschaft den jungen Mann aus Worms wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge an. Der 20-jährige Mann hatte mit der jungen Frau zum Zeitpunkt der Tat seit einigen Monaten eine Beziehung. Er lebte in Worms, die junge Frau in Kaiserslautern. Der 20-Jährige ist der Staatsanwaltschaft zufolge nicht vorbestraft. Derzeit ist er in Untersuchungshaft.

Der Angeklagte hat sich bisher nicht zu der Tat geäußert. Wann das Verfahren gegen ihn eröffnet wird, muss nun die Jugendkammer des Landgerichts Kaiserslautern entscheiden.