Zwei Tote in Wohnungen in Kaiserslautern gefunden - Polizei ermittelt

Am Montag wurde ein Toter in einer Wohnung in der Kaiserslauterer Innenstadt gefunden. Schon am Donnerstag eine junge Frau in einer anderen Wohnung.

Montagvormittag gegen 11:30 Uhr wurde die Polizei in Kaiserslautern zu einem Einsatz in der Fliegerstraße gerufen. Eine Frau hatte in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses einen toten Mann gefunden. Laut Polizei lag der 80-Jährige leblos in der Küche seiner Wohnung.

Toter in Wohnung: Polizei Kaiserslautern ermittelt

Was genau passiert ist, ist unklar. Um das herauszufinden, hat die Polizei nach eigenen Angaben ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dafür soll die Leiche in den nächsten Tagen obduziert werden. Es geht auch darum herauszufinden, ob "Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden bestehen" - also ob der Mann möglicherweise getötet wurde oder eines natürlichen Todes gestorben ist.

Die Wohnung, in der der tote Mann gefunden wurde, wurde unter anderem von Rechtsmedizinern und der Spurensicherung untersucht. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.

Junge Frau in Kaiserslautern getötet?

Der tote 80-Jährige ist nicht der einzige Todesfall, den die Kaiserslauterer Polizei im Moment beschäftigt. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz jetzt mitteilt, wurde am vergangenen Donnerstag eine 20 Jahre alte Frau tot aufgefunden - in ihrer Wohnung in der Pariser Straße. Wegen der Gesamtumstände sei ein Tötungsdelikt aktuell nicht auszuschließen, heißt es in der Mitteilung.

In diesem Zusammenhang habe die Polizei am Freitag einen 20-Jährigen in Hessen vorübergehend festgenommen. Er wurde aber mittlerweile wieder freigelassen. Laut Polizei besteht keine Fluchtgefahr.