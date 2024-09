Blog: der FCK enttäuscht, Tischlerausbildung in Kaiserslautern soll bleiben

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

6:52 Uhr ++ Letzter Eintrag ++ Guten Morgen zusammen! Wir sind in der neuen Woche angelangt, deshalb gibt es auch einen neuen News-Blog von uns. Den lest ihr hier: Blog: Ärzte aus Westpfalz beteiligen sich an Streik ++ Streit mit Teppichmesser auf Kerwe in Ramstein

13:16 Uhr ++ FCK enttäuscht ++ Der Trend zeigt nach unten beim 1. FC Kaiserslautern: Am fünften Spieltag der 2. Liga unterlagen die Pfälzer am Samstag bei Hannover 96 mit 1:3 (0:1). FCK-Profi Daniel Hanslik sagte nach dem Spiel: "Über 90 Minuten eine verdiente Niederlage". Was er unserem Sport-Kollegen noch gesagt hat: Über das Spiel berichtete SWR1 Stadion am 14.9.2024 zwischen 14 und 18 Uhr.

9:59 Uhr ++ Sportsouvenirbörse in Kaiserslautern-Hohenecken ++ Fußball-Fans können am Sonntag bei einer Sportsouvenir-Börse in Kaiserslautern besondere Stücke ergattern. Wie die Veranstalter mitteilen, können Sammler in der Burgherrenhalle in Hohenecken tauschen, kaufen und verkaufen. Einer der Veranstalter hat Autogramme von Fußball-Größen wie Christiano Ronaldo oder Zinedine Zidane, außerdem von den FCK-Legenden Fritz Walter und Werner Kohlmeyer. Und das ist nicht alles. Es gibt Anstecknadeln von Fußballverbänden, Trikots, Sammelbücher und Wimpel. Man findet aber auch Souvenirs anderer Sportarten. Am Sonntag kommen auch Briefmarkensammler auf ihre Kosten. Parallel findet dort nämlich der Westpfälzer Großtauschtag des Briefmarkensammlervereins in Kaiserslautern statt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.9.2024 um 9:30 Uhr.

9:37 Uhr ++ Petition für Tischlerausbildung an Meisterschule Kaiserslautern ++ Schüler der Meisterschule in Kaiserslautern haben eine Petition gestartet, um die Tischlerausbildung an ihrer Schule zu retten. Sie steht wie zwei weitere Lehrberufe an der Meisterschule vor dem Aus und soll nur noch drei Jahre lang angeboten werden. Grund ist, dass das Land künftig stärker auf duale Ausbildungen in Betrieben setzen will. Die Unterzeichner der Petition finden allerdings, dass die Ausbildung an der Meisterschule Menschen eine Chance gibt, die in Betrieben keinen Platz bekommen. Der Bezirksverband Pfalz hatte als Träger der Meisterschule zuletzt angekündigt, an allen Ausbildungen festzuhalten – und dafür in Mainz zu kämpfen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.9.2024 um 10:30 Uhr.

9:39 Uhr ++ Viel "Heimat shoppen" am Wochenende in der Westpfalz ++ In der Westpfalz ist am Wochenende einiges los. Die Innenstädte stehen unter dem Motto "Heimat Shoppen". Bei der Aktion der IHK machen unter anderem die Städte Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Zweibrücken mit. In Kirchheimbolanden werden am Samstag auf dem Römerplatz zum Beispiel regional handgemachte Produkte angeboten. Die Stadt Zweibrücken beteiligt sich am Sonntag ebenfalls am Aktionstag "Heimat shoppen". Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. Zusätzlich findet in der Innenstadt wieder das Oldtimertreffen statt. Funkelnde Mineralien und spannende Fossilien aus aller Welt- das erwartet die Besucher Samstag und Sonntag bei der Mineralien- und Fossilienbörse in der Imsbacher Gemeindehalle. Wer mal hinter die Kulissen eines Krankenhauses schauen möchte, kann am Samstag zum "Tag der offenen Tür" in das Städtische Krankenhaus nach Pirmasens kommen. Bis 15 Uhr werden Besucher zum Beispiel durch die zentrale Notaufnahme oder die Technikräume der Klinik geführt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.9.2024 um 9:30 Uhr.

6:41 Uhr ++ Kusel: Neue Stadtspitze will Innenstadt beleben ++ Die neue Stadtspitze in Kusel möchte die Innenstadt beleben und die Stadt auch generell für jüngere Menschen attraktiv machen. Kusel gehe es wie anderen Städten auch, sagen Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU) und Beigeordneter Robert Selesi (SPD). Der Einzelhandel habe zu kämpfen, weil viele Kunden zum Beispiel im Internet bestellen anstatt in ein Geschäft zu gehen. Um Kusel wieder mehr ins Blickfeld der Menschen zu rücken, denkt die Stadtspitze über verschiedene Veranstaltungen nach. Zum Beispiel ein Weinfest in der Tuchfabrik oder auch eine Motorsportveranstaltung. Generell soll der Sport mehr eine Rolle in der Stadt spielen. In der Nähe des Bahnhofs soll zum Beispiel ein Bike-Park entstehen, bei dem Fahrradfahrer über einen wellenförmigen Boden fahren. Außerdem will die Stadt auch die Gastronomie beleben und hier ein breiteres Angebot schaffen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:41 Uhr ++ Neue Ausstellung in der Pfalzgalerie Kaiserslautern ++ Wie sehen Künstlerinnen und Künstler aus anderen Regionen die Stadt Kaiserslautern? Diese Frage beantwortet ab heute eine neue Ausstellung im Museum Pfalzgalerie. Unter dem Motto: "Betze, K-Town, Pfaff" hat das Museum vier überregionale Kunstschaffende dazu eingeladen, sich mit der Identität der Stadt Kaiserslautern zu beschäftigen. Sie zeigen in der Ausstellung unter anderem Fotos von Stellen in der Stadt, an denen unterschiedliche Lebenswelten aufeinandertreffen. Mit der Ausstellung will das Museum Denkanstöße für die Stadtentwicklung geben. Dafür sind auch Aktionen außerhalb des Museums geplant. Zu sehen sind auch alte Werbeplakate von einer Litfaßsäule. Mehr dazu lesen Sie hier. Kaiserslautern Ausstellung im Museum Pfalzgalerie Litfaßsäule aus Kaiserslautern als Kunstobjekt Der Stuttgarter Künstler Erik Sturm hat aus einer Litfaßsäule in Kaiserslautern Blöcke herausgeschnitten. Die einzelnen Plakate werden Teil einer Ausstellung in der Pfalzgalerie. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Fußball-Amateure und Handballer aus der Westpfalz am Wochenende im Einsatz ++ Nicht nur die Fußballer vom FCK stehen heute auf dem Platz. In der Regionalliga Südwest müssen die Spieler des FC Homburg auswärts gegen Gießen ran. Anpfiff ist um 14 Uhr. In der Fußball Herren Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar trifft der Tabellenerste Pirmasens heute auswärts auf Karbach, die derzeit auf Tabellenplatz 8 liegen. Und der Tabellenzweite 1. FC Kaiserslautern 2 spielt ebenfalls auswärts gegen Diefflen. Der SV Morlautern empfängt zuhause die Spieler von TUS Koblenz. Zuletzt hatte der SV drei Mal hintereinander verloren. Los geht es bei allen drei Spielen um 15 Uhr. In der Handball-Regionalliga Rheinland-Pfalz/ Saar (Südwest) spielt der TuS Dansenberg heute um 20 Uhr zu Hause gegen Saarlouis 2 und der TV Homburg empfängt den TV Nieder Olm um 18:30 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Stadtradeln bringt 50.000 Kilometer im Kreis Kaiserslautern ++ Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Kaiserslautern sind bei der Aktion Stadtradeln knapp 50.000 Kilometer geradelt. Wie der Kreis mitteilt, ist das beste Team mit 31 Fahrradfahrern mehr als 7.000 Kilometer gefahren. Die Idee hinter der Stadtradeln-Aktion ist es, etwas für das Klima und die eigene Gesundheit zu tun, indem man das Fahrrad in seinen Alltag integriert und das Auto mal stehen lässt. Dabei treten dann alle teilnehmenden Kommunen gegeneinander an und versuchen, so viel Kilometer wie möglich zu sammeln. Der Kreis Kaiserslautern war dieses Jahr zum ersten Mal selbst angetreten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.9.2024 um 6:30 Uhr.

15:54 Uhr ++ Pfälzische Handwerkskammer verleiht Goldene Meisterbriefe ++ In Waldfischbach-Burgalben im Landkreis Südwestpfalz ehrt die Handwerkskammer der Pfalz heute Handwerkerinnen und Handwerker aus der Region. Die Jubilare sind seit 50 Jahren Meister und werden deshalb mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Aus der Westpfalz werden bei der Feierstunde im Bürgerhaus über 60 Handwerker für ihre langjährige Leistung im Handwerk gewürdigt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 14:30 Uhr.

14:44 Uhr ++ Verkehrsbehinderungen in der Pariser Straße in Kaiserslautern ++ Wer in diesen Tagen in Kaiserslautern unterwegs ist, muss sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Stadtbildpflege erneuert auf der Pariser Straße die Asphaltdecke. Und zwar entlang der Bushaltestelle Kammgarnstraße. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbei geführt. Die Straßenarbeiten sollen bis zum 20. September abgeschlossen sein, so die Stadt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 14:30 Uhr.

13:16 Uhr ++ Pfälzerwald-Marathon: Sperrungen rund um Pirmasens ++ Hunderte Läuferinnen und Läufer gehen heute und morgen beim Pfälzerwald-Marathon an den Start. Das sorgt rund um Pirmasens laut Stadt für Verkehrsbehinderungen. Der Wettbewerb startet heute mit einem Firmenlauf, der durch die Innenstadt führt. Deswegen sperrt die Stadt die Laufstrecke am Abend komplett ab. Deswegen fahren auch manche Busse später andere Routen. Morgen gibt es dann den Kinderlauf und die eigentlichen Marathon-Läufe durch das Biosphärenreservat Pfälzerwald. Deswegen werden tagsüber weitere Straßen im Pirmasenser Zentrum und die B10-Ausfahrt Haseneckstraße in Richtung Landau gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 12:30 Uhr.

11:54 Uhr ++ Aktionen zu den "Deutschen Waldtagen" auch in der Westpfalz ++ An diesem Wochenende finden auch in der Westpfalz Aktionen wegen der "Deutschen Waldtage" statt, die heute starten. Zum Beispiel bietet das Forstrevier Sippersfeld im Donnersbergkreis am Sonntag eine "Wald- und Wasserführung" zum Naturschutzgebiet Sippersfelder Weiher an. Unter dem Motto "Wald und Wissen" gibt es einen gut vierstündigen Spaziergang rund um den Weiher. Interessierte Menschen sollen dabei unter anderem erfahren, welche Pflanzen dort wachsen, warum sie für Insekten, Tiere und uns Menschen dort wichtig sind und wie das Forstrevier auf die Herausforderungen einer zunehmenden Klimaerhitzung reagiert. Die Führung startet am Sonntag um 11 Uhr ab dem Parkplatz Hofgut Neumühle. Das Forstrevier bittet um Anmeldung. Genau wie in Sippersfeld finden an diesem Wochenende überall in Deutschland im Rahmen der "Deutschen Waldtage" Veranstaltungen statt, um über das Ökosystem Wald zu informieren. Initiiert hat die deutschlandweite Aktion das Bundeslandwirtschaftsministerium.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 9:30 Uhr.

11:07 Uhr ++ "Heimat shoppen" in der Westpfalz soll Innenstädte beleben ++ Die Westpfalz lädt an diesem Wochenende wieder zum "Heimat shoppen" ein. Nach Angaben de IHK Pfalz, die das organisiert, machen rund 600 Unternehmen aus 21 Städten mit. Sie wollen zeigen, wie vielfältig die Angebote in den Geschäften der Region sind. An der Aktion beteiligen sich unter anderem Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Zweibrücken mit Rabattaktionen und zum Beispiel einer Donnersbergkreis-Rallye. Ziel der Kampagne ist es laut IHK, die regionale Wirtschaft zu stärken und Innenstädte zu beleben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 10:30 Uhr.

10:19 Uhr ++ Verwaltung Lauterecken-Wolfstein heute geschlossen ++ Wer heute in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein aufs Amt gehen möchte, steht vor verschlossenen Türen. Grund ist nach Angaben der Verwaltung eine interne Veranstaltung für die Mitarbeiter. Deswegen bleiben heute die Verwaltungsstandorte in Lauterecken und Wolfstein zu. Außerdem sind die Kitas Hefersweiler, Hinzweiler und Kreimbach-Kaulbach geschlossen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 9:30 Uhr.





7:43 Uhr ++ Wie Pirmasens Versorgung von Flüchtlingen meistert ++ Pirmasens hat schon länger dafür gekämpft, keine Flüchtlinge mehr aufnehmen zu müssen. Grundschulen, Kitas und das Sozialamt seien vollkommen überlastet. Die Landesregierung hat nun einen Aufnahmestopp gewährt. "Zur Sache RP" hat sich die Situation in Pirmasens angeschaut: Video herunterladen (234,2 MB | MP4)

7:08 Uhr ++ Ein Bäcker am Donnersberg zum Unterschied zu Discounter-Broten ++ Wolfgang Schmidt ist Bäcker, hat 1990 seinen Meister gemacht. In Dreisen am Donnersberg führt er mit seiner Familie eine Bäckerei. In der Landesschau Rheinland-Pfalz hat er erzählt, worin handwerkliches Bäcker-Brot dem Discounter-Brot überlegen ist. Video herunterladen (104,4 MB | MP4)

6:45 Uhr ++ Produktionsanlage für Batterie-Elektrolyten in Kaiserslautern ++ Das Unternehmen E-Lyte aus Kaiserslautern eröffnet heute seine Produktionsanlage für Batterieflüssigkeiten. Das Start-Up ist nach eigenen Angaben der erste deutsche Hersteller dieser Art. Damit Batteriezellen funktionieren, ist die Elektrolytflüssigkeit unumgänglich. E-Lyte will nun nach eigenen Angaben pro Jahr bis zu 20.000 Tonnen dieser Flüssigkeiten herstellen. Dazu arbeite man mit fast allen namhaften Batteriezellherstellern, wie zum Beispiel ACC, zusammen. Die Elektrolytflüssigkeit müsse für jeden Batteriezellhersteller anders sein, je nach Auslegung der Batteriezellen, so ein Unternehmenssprecher. E-Lyte sei eines der ersten Unternehmen in Europa, das diese Flüssigkeiten produziere. Bisher seien die Elektrolyte für Batteriezellen überwiegend aus Asien gekommen. Die neue Produktionsanlage steht auf dem Gelände des Schmierstoffherstellers Fuchs in Kaiserslautern, der auch Anteilseigner bei E-Lyte ist.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:35 Uhr ++ Haftbefehl nach Überfall in Ramstein-Miesenbach ++ Gegen den 63-Jährigen, der in der Nacht zum Mittwoch in eine Wohnung in Ramstein eingebrochen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der 63-Jährige soll in die Wohnung eines Ehepaars eingedrungen sein und beide leicht mit einem Messer verletzt haben. Die Opfer konnten den Täter überwältigen und die Polizei alarmieren. Der 63-Jährige schweigt bisher zu den Vorwürfen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Litfaßsäule aus Kaiserslautern als Kunstobjekt ++ In der Pfalzgalerie in Kaiserslautern gibt es eine neue Ausstellung, die die Stadt selbst in den Mittelpunkt stellt. Eine alte Litfaßsäule ist Teil davon. "Betze, K-Town, Pfaff" ist der Titel dieser Ausstellung. Sie läuft bis Mitte Januar. Zu sehen ist dort auch ein Kunstobjekt des Stuttgarter Bildhauers Erik Sturm. Er hat für die Ausstellung aus einer alten Litfaßsäule am Lauterer Pfaffplatz Blöcke herausgeschnitten. Zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern hat er alte Werbeplakate Schicht für Schicht freigelegt. Mehr dazu lesen Sie hier: Kaiserslautern Ausstellung im Museum Pfalzgalerie Litfaßsäule aus Kaiserslautern als Kunstobjekt Der Stuttgarter Künstler Erik Sturm hat aus einer Litfaßsäule in Kaiserslautern Blöcke herausgeschnitten. Die einzelnen Plakate werden Teil einer Ausstellung in der Pfalzgalerie. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

18:27 Uhr ++ Polizei Kaiserlautern stellt 48 Kilo Amphetamine sicher ++ Die Polizei hat in der Westpfalz große Mengen an Rauschgift sichergestellt. Knapp 48 Kilogramm Amphetamin wurden beschlagnahmt. Außerdem ein Stoff, aus dem sich noch weitere 20 Kilo der Droge herstellen lassen. Es wird jetzt gegen drei Personen aus der Region ermittelt. Ein Hauptverdächtiger aus dem Saarland sitzt in Untersuchungshaft. Er soll in einer Wohnung in Kaiserslautern das Amphetamin "verkaufsfertig" gemacht haben. Bei Durchsuchungen in Wohnungen in Kaiserslautern, Saarbrücken und der Südwestpfalz hat die Polizei auch Beweismittel und verschiedene weitere Drogen entdeckt - zum Beispiel Crystal Meth und Haschisch. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 17:30 Uhr.

17:27 Uhr ++Montag: Ärzte streiken an Krankenhäusern in der Westpfalz ++ Der Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern am kommenden Montag zum Warnstreik aufgerufen. Davon sind laut der Gewerkschaft auch das Pirmasenser Krankenhaus und das Westpfalz Klinikum betroffen. In Pirmasens hat ein Arzt bestätigt, dass sich ein Teil der Belegschaft an dem Streik beteiligen wird. Die Ärzte würden gemeinsam zu einer Kundgebung in Frankfurt fahren und für den Rest des Tages die Arbeit niederlegen. Das Krankenhaus werde, wie an einem Wochenende besetzt sein. Teilweise seien geplante Operationen verschoben worden. In Notfällen würden Patienten aber immer versorgt. Grund für den geplanten Streik sind Tarifverhandlungen mit der Arbeitgeberseite, die nicht im Sinne der Ärzte verlaufen seien. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 16:30 Uhr.

16:44 Uhr ++ Pläne für Campingplatz in Blaubach-Diedelkopf verzögern sich ++ Auf dem ehemaligen Sportgelände in Blaubach-Diedelkopf, auf dem einst Miroslav Klose seine erfolgreiche Fußballkarriere startete, plant die Stadt Kusel seit einigen Jahren einen Campingplatz. Gebaut wurde dieser bislang aber nicht. Nach Angaben von Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU) verzögert sich das Projekt auch weiter: "Die Pläne sind noch aktuell. Allerdings hat sich ein möglicher Investor jetzt mehr Bedenkzeit erbeten. Deshalb geht es eher schleppend voran. Aber die Idee eines Campingplatzes soll weiter verfolgt werden", so Heß. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 15:30 Uhr.