Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Mittwoch eine Supermarkt-Filiale im Ruwertal überfallen haben. Zeugen sollen sich bei der Trierer Kriminalpolizei melden.

Zwei Männer haben am Mittwochabend eine Norma-Filiale in der Straße "In der Köschwies" zwischen Waldrach und Kasel im Kreis Trier-Saarburg ausgeraubt. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat gegen 21.00 Uhr.

Mitarbeiterinnen mit Waffe bedroht, dann gefesselt

Demnach haben die Täter die Kassiererin und eine weitere Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und sie gefesselt. Die Unbekannten seien danach mit einer größeren Summe Bargeld geflüchtet.

Einer der mutmaßlichen Räuber wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei sucht nach ihm. Kriminalpolizei Trier

Den Frauen sei es im Anschluss gelungen, sich zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Sie wurden leicht an ihren Handgelenken verletzt.

Öffentliche Fahndung nach mutmaßlichen Räubern

Die Tatverdächtigen wurden von den beiden Frauen als zwei Männer mit normaler Figur beschrieben. Sie hätten schwarze Kleidung getragen. Einer der Täter sei 1,75 Meter groß gewesen und habe im Geschäft einen weißen Mundschutz getragen.

Der zweite Unbekannte sei 1,80 Meter groß gewesen und habe sich eine schwarze Sturmhaube übergezogen. Ob die beiden Männer ihre Maskierungen schon vor der Filiale trugen, ist laut Polizei noch unklar. Die Täter hätten Deutsch mit einem bislang unbekannten Akzent gesprochen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer am Mittwochabend zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr etwas Auffälliges gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 0651-98343390 bei der Kriminalpolizei in Trier melden. Außerdem wurde eine Telefonnummer für Menschen eingerichtet, die ihre Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern lieber anonym an die Polizei weitergeben möchten: 0152-28854968.