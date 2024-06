15-Jährige wurde laut Obduktion vor ihrem Tod misshandelt

Die 15-Jährige aus Pirmasens, die tot am Rhein in Worms gefunden wurde, war vor ihrem Tod offenbar massiver Gewalt ausgesetzt.

Zuerst hatte DIE RHEINPFALZ darüber berichtet. Die Obduktion der 15-Jährigen hat nach Angaben der Mainzer Staatsanwaltschaft ergeben, dass das Mädchen vor seinem Tod offenbar misshandelt wurde.

Verletzungen und Würgemale am Leichnam der 15-Jährigen

Der Leichnam des Mädchens habe Einblutungen an der Halsmuskulatur aufgewiesen, außerdem soll die Jugendliche Blutergüsse am Oberkörper, an den Armen und den Beinen gehabt haben. Gestorben sei das Mädchen durch Ertrinken, das war bereits vorher bekannt geworden.

Eltern der 15-Jährigen in Untersuchungshaft

Der Fall bewegt weiterhin die Region: In der vergangenen Woche war die Jugendliche aus Pirmasens tot am Rhein bei Worms gefunden worden. Sie wurde offenbar Opfer eines Femizids. Der Tatverdacht richtet sich laut Polizei gegen den 39-jährigen Vater und die 34-jährige Mutter. Beide stammen aus Afghanistan und lebten mit ihrer Tochter in Pirmasens. Die Eltern sind jetzt in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Nach Polizeiangaben hatten sie den Entschluss gefasst, ihre Tochter zu töten, weil sie mit deren Lebenswandel nicht einverstanden waren. Nähere Details wollte die Polizei dazu nicht bekannt geben.

Polizei sucht noch immer Zeugen

Die Polizei bittet weiterhin Menschen, die am Samstagabend vergangener Woche in Rheindürkheim am Rheinufer waren, sich zu melden. Jeder noch so kleine Hinweis könne wichtig sein, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Wer dort öfter unterwegs sei, dem könnten eventuell Dinge aufgefallen sein, die sich verändert hätten. Auch das könnte den Ermittlern bei ihrer Arbeit helfen.

Verfahren gegen Vater wegen häuslicher Gewalt

Der tatverdächtige Vater der getöteten 15-Jährigen ist polizeibekannt. Das hat die Mainzer Staatsanwaltschaft bestätigt. Demnach liegen gegen den 39-Jährigen drei Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Zweibrücken vor. Dabei gehe es um den Vorwurf der Körperverletzung und der häuslichen Gewalt. Die Jugendliche war tot aufgefunden worden, nachdem ihre Mutter sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens gemeldet hatte. Daraufhin hatte die Polizei eine Suchaktion gestartet.

Die Tat soll am Samstagabend vergangener Woche am Rheinufer stattgefunden haben.