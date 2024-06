Nach Tod von 15-Jähriger in Worms: Polizei sucht Zeugen

Es ist eine bedrückende Stimmung, die die Menschen ergreift, die unweit des Wormser Vorortes Rheindürkheim am Rhein spazieren gehen. Zeugenaufrufe der Polizei erinnern an die 15-Jährige, die am 17. Juni dort tot am Ufer gefunden wurde.

Es sind Zettel - insgesamt 15 Stück - die unter anderem an Bäumen am Rhein außerhalb von Rheindürkheim hängen. Auch im Ort selbst sind sie nicht zu übersehen. Darauf bittet die Polizei um Mithilfe. Sie will wissen, was genau am Rheinufer geschehen ist. Ob es Menschen gibt, die am Samstag, den 15. Juni dort Abends unterwegs waren und denen möglicherweise etwas aufgefallen ist.

Jeder Zeuge kann wichtig sein

Und es geht auch um Menschen, die dort regelmäßig sind. Die etwa mit ihren Hunden spazieren gehen oder Radfahren. Jeder noch so kleine Hinweis könne wichtig sein, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Wer dort öfter unterwegs sei, dem könnten eventuell Dinge aufgefallen sein, die sich verändert hätten. Auch das könnte den Ermittlern bei ihrer Arbeit helfen.

Blumen zur Erinnerung an tote 15-Jährige

An dem Ort, wo die Jugendliche gefunden wurde, haben Menschen auf dem Sockel eines Schildes Blumen aufgestellt. Sie sollen an ihren tragischen Tod erinnern. Eine Obduktion ergab, dass das Mädchen ertrunken ist. Außerdem wurden an dem Leichnam Hämatome gefunden, heißt es von Behördenseite.

Am 17. Juni wurde die Leiche des 15-jährigen Mädchens in Worms gefunden, Blumen erinnern dort an ihren Tod. SWR

Eltern des toten Mädchens sind in Untersuchungshaft

Die Eltern der 15-Jährigen sind beide in Untersuchungshaft - in unterschiedlichen Gefängnissen. Nach Angaben der Polizei stammt das Pirmasenser Ehepaar aus Afghanistan und soll mit dem westlichen Lebenswandel seiner Tochter nicht zufrieden gewesen sein. Die Eltern sollen deshalb gemeinsam geplant haben, ihr Kind umzubringen.