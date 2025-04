Nach dem Tod von Papst Franziskus hat das Bistum im Speyerer Dom ein Kondolenzbuch ausgelegt. Besucher hinterlassen dort Abschiedsworte und Erinnerungen an den Kirchenmann. Wir haben uns das angeschaut.

"Ruhe in Frieden" – dieser Wunsch steht auf allen Seiten des Kondolenzbuches, das seit dem Tod von Papst Franziskus im Speyerer Doms ausliegt. "Danke für Deine Zeit als Papst, die mir meinen Glauben zurückgebracht hat und auch Kraft und Energie gegeben hat", schreibt beispielsweise eine Besucherin namens Denise.

"Franziskus war ein toller Papst"

Etwas kürzer gefasst hat sich ein Mann, der es so auf den Punkt bringt: "Franziskus war ein toller Papst – und genau das habe ich ins Kondolenzbuch geschrieben. Mehr nicht."

Viele Besucher sind extra nach Speyer gekommen, um sich ins Kondolenzbuch einzutragen. Zeitweise mussten sie sogar Schlange stehen, weil sich so viele ins Kondolenzbuch eintragen wollten. Hinter dem Buch steht ein großes Foto von Franziskus. Davor liegen zwei Stapel kleiner sogenannter Sterbekarten mit dem Bild vom Papst. Dom-Besucher dürfen sie mitnehmen. Sie sollen an Papst Franziskus erinnern, der von 2013 bis zu seinem Tod an Ostermontag 2025 im Amt war.

Ein Ehepaar schreibt ins Kondolenzbuch zum Tod von Papst Franziskus im Speyerer Dom SWR

Besucher im Dom zu Speyer: "Franziskus war ein toller Papst"

Eine junge Dom-Besucherin erzählt, sie habe den Papst 2023 beim Weltjugendtag in Lissabon getroffen und sei sehr beeindruckt gewesen. Was hat sie ins Buch geschrieben? "Ich habe ihm ein paar liebe Grüße ins Kondolenzbuch geschrieben und dass ich ihm das Beste für den Weg wünsche, der jetzt ansteht."

Requiem für Franziskus im Speyerer Dom

Für Montag hat das Bistum ein Requiem für den verstorbenen Papst geplant, Bischof Karl-Heinz Wiesemann hält die Predigt. Darin wird er nach Angaben des Bistums auf das zwölfjährige Pontifikat von Franziskus zurückblicken und sein Wirken würdigen.

Vor dem Kondolenzbuch für Papst Franziskus im Dom zu Speyer herrschte in der Osterwoche teils viel Andrang SWR

Der Bischof halte nur sehr selten und in besonderen Fällen selbst eine Totenmesse, sagte eine Sprecherin des Bistums Speyer dem SWR. Dies sei bislang beispielsweise nach dem Tod von Politikern wie Helmut Kohl oder Bernhard Vogel geschehen, auch nach dem Tod von Bischöfen. Nun würdigt Bischof Wiesemann am Montag den verstorbenen Papst Franziskus. Domorganist Markus Eichenlaub spielt die Orgel.

Bistum Speyer: Glockenläuten für den Papst

Als Zeichen der Trauer und Dankbarkeit hatten am Dienstagmittag im ganzen Bistum für eine Viertelstunde die Kirchenglocken geläutet. Am Dienstag fand auch ein erster Gedenkgottesdienst statt, seit Ostermontag hängt Trauerbeflaggung im gesamten Bistumsgebiet.

Papst an Folgen eines Schlaganfalls gestorben

Papst Franziskus war am Ostermontag gestorben - laut Vatikan an den Folgen eines Schlaganfalls und Herzversagen. Der Pontifex war zuvor mehrere Wochen lang wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt worden. Am Ostersonntag hatte er den Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom schon sichtlich geschwächt noch den Segen "Urbi et Orbi" gespendet.