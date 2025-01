Blog: Polizistin bei Veranstaltung in Pirmasens angegriffen, Polizei ermittelt nach Schlägerei in Disko in Kaiserslautern

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

17:24 Uhr ++ Polizistin wird bei Veranstaltung in Pirmasens angegriffen ++ Bei einer Party in der Messehalle in Pirmasens hat eine Frau eine Polizistin angegriffen – verletzt wurde dabei niemand. Wie die Polizei mitteilt, verlief die Veranstaltung in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst ruhig. Am frühen Sonntagmorgen dann hatte die Polizei an der Messehalle unter anderem Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Dabei sei es zum Angriff gekommen, berichtet SWR-Reporterin Sarah Korz:

In Weidenthal im Kreis Bad Dürkheim steigt heute wieder das schon traditionelle Knutfest - das ist die inoffizielle "Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen". Es gibt verschiedene Kategorien, in denen die Teilnehmer antreten. Mit dabei ist auch Rekord-Weltmeister Frank Schwender aus Frankeneck, der sieben Mal gewonnen hat. Was beim Knutfest heute noch ansteht, berichtet SWR-Reporter Martin Gärtner im folgenden Audio: Beim Knutfest in Weidenthal steht Dreikampf auf dem Programm mit Weihnachtsbaum-Hochwurf, Schleuderwurf und Weitwurf. Aber, da wird nicht mit dem eigenen Weihnachtsbaum geworfen. Tamara Schulz vom Verein Wacker Weidenthal hat das Weihnachtsbaumwerfen mitorganisiert. Sie sagt: In diesem Jahr werden Bäume geworfen, die vorher in Neustadt standen.

9:12 Uhr ++ Dreikönigsschwimmen im und am Gelterswoog in Kaiserslautern ++ "Spaß im kalten Nass" - so lautet das Motto des Dreikönigsschwimmens am Gelterswoog in Kaiserslautern. Das findet heute Nachmittag ab 15 Uhr statt - und das mittlerweile zum elften Mal. SWR Reporterin Alexandra Dietz weiß, wie hartgesotten man sein muss, um dort mitzumachen.

9:45 Uhr ++ Tourismus: Besucherzahlen in der Pfalz stagnieren ++ Der Tourismus in der Pfalz ist 2024 nicht recht vorangekommen. Das geht aus den Zahlen des Statistischen Landesamts hervor. Demnach gab es von Januar bis Ende Oktober zwar etwas mehr Gäste in der Region (knapp über 1,7 Millionen), dafür ging aber die Zahl der Übernachtungen leicht zurück. Insgesamt gab es beim Tourismus in Rheinland-Pfalz 2024 eine Stagnation. Experten führen das auf die allgemeine wirtschaftliche Situation in Deutschland zurück. Die Menschen würden ihr Geld aktuell lieber sparen. Die meisten Pfalz-Besucher kommen aus den anderen Bundesländern.

8:38 Uhr ++ Narren bei Landrätin in der Südwestpfalz ++ In der Südwestpfalz wird es heute um genau 13:33 Uhr närrisch und bunt. Landrätin Ganster (CDU) begrüßt die Närinnen und Närinnen aus Stadt und Landkreis im Kreistagssaal. Rund 80 Leute werden laut dem Kreis in Pirmasens erwartet. Darunter auch einige Prinzessinnen. Bei der Feier bekommt die Landrätin von den Vereinen deren Jahresorden überreicht. Auftritte gibt es dann auch, zum Beispiel von Tanz-Garden aus der Region.

7:47 Uhr ++ Bauarbeiten wegen Landesgartenschau 2027 ++ Im übernächsten Jahr findet in Neustadt an der Weinstraße die Landesgartenschau statt - auch viele Menschen aus der Westpfalz wird es dort hinziehen. Wegen der Vorbereitungen ändert sich bald einiges in Neustadt: Unter anderem sollen die Dr. Welsch-Terrassen in eine Art Parkanlage umgestaltet und erneuert werden. Außerdem haben die zuständigen Behörden vor Kurzem genehmigt, dass der Speyer- und der Rehbach auf dem Gelände der Landesgartenschau renaturiert werden sollen. Dieses Bauprojekt kostet etwa 8 Millionen Euro. Insgesamt wollen Stadt und Land rund 30 Millionen Euro in die Landesgartenschau stecken.

7:08 Uhr ++ Immer mehr private Arztpraxen im Raum Kaiserslautern ++ Es gibt immer mehr private Arztpraxen. Das ist nicht nur ein Gefühl von vielen Menschen, das zeigen auch die Zahlen des Privatärztlichen Bundesverbands. Immer wieder geben Ärztinnen und Ärzte ihren Kassensitz auf und behandeln nur noch Privatversicherte. Diesen Schritt ist jetzt auch Hausärztin Dr. Sieglinde Lauer aus Kaiserslautern gegangen. Sie hofft, dass der bürokratische Aufwand weniger wird und sie mehr Zeit für ihre Patienten hat: Beim Abrechnen der Kassenpatienten kommt jede Menge Bürokratie auf die Arztpraxen zu - außerdem lohnt sich das Ganze für viele auch finanziell nicht. Für die Kassenärztliche Vereinigung ist das der Hauptgrund, weshalb viele Praxen auf Privatpatienten umstellen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.01.2025 um 7:30 Uhr.

16:48 Uhr ++ FCK will im Februar über Hajri-Nachfolge entscheiden ++ Wer soll auf den ehemaligen technischen Direktor des FCK, Enis Hajri, folgen? Darüber will der Verein nach eigenen Angaben im Februar entscheiden. Laut Geschäftsführer Hengen wurden bereits Gespräche mit potentiellen Kandidaten geführt. Medienberichten zufolge könnte es den ehemaligen Bundesliga-Profi Sergio da Silva Pinto auf den Betzenberg ziehen. Er war in der Vergangenheit unter anderem für die Kaderplanung beim Zweitligisten Greuther Fürth zuständig. Ob ein Hajri-Nachfolger wieder die Stelle eines Technischer Direktors einnehmen oder als Sportdirektor agieren soll, sei noch unklar. Hajri hatte kurz nach dem letzten Spiel des FCK gegen Köln verkündet, dass er die Roten Teufel verlässt.

15:35 Uhr ++ Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich in Ramstein ++ Auf der US-Air Base in Ramstein trifft sich am kommenden Donnerstag wieder die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe. Hochrangige Politiker und Militärs beraten dort auf Einladung der USA darüber, wie die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter unterstützt werden kann. Die Gruppe kommt zum mittlerweile 25. Mal zusammen. Für die Menschen in und um Ramstein hat das Treffen wie immer keine größeren Auswirkungen - es könnten aber mehr Flugzeuge unterwegs sein.

14:55 Uhr ++ Mehr Arbeitslose in der Westpfalz im Dezember ++ In der gesamten Westpfalz waren im vergangenen Dezember fast 240 Menschen mehr arbeitslos als noch im November. Das geht aus einer Mitteilung der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens hervor. Wie sich der Arbeitsmarkt in den verschiedenen Bezirken entwickelt hat, erklärt SWR-Reporter Sebastian Stollhof im Audio.

11:07 Uhr ++ Sammelstellen für Weihnachtsbäume in Pirmasens ++ In Pirmasens werden alte Weihnachtsbäume zu Kompost verarbeitet. Die Stadt hat mehrere Sammelstellen eingerichtet, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Weihnachtsbäume bis Ende des Monats abgegeben können. Sie werden geschreddert und danach kompostiert. Dafür ist es laut Stadt wichtig, dass kein Schmuck an den Bäumen ist. Sonst könnte es sein, dass über den Kompost zum Beispiel Kunststoff oder Glas in den Boden kommen. Außerdem sind manche Dekorationen mit Schadstoffen belastet. Sammelstellen für Weihnachtsbäume in Pirmasens Sommerwald/Husterhöhe: Spielplatz Am Wasserturm, Am Sommerwald, gegenüber Hausnummer 149 Zweibrücker-/Bismarckstraße: Platz neben der Treppe Bismarck-/Gartenstraße Horeb: Lichtenbergplatz, Spielplatz an der Ecke Wormser-/Darmstädter Straße & Grünfläche Albert-Schweitzer-Straße / Werner-von-Siemens-Straße & Glascontainer-Standort in der Orleanstraße Stadtmitte: Messegelände, Zeppelinstraße, neben der Zufahrt zum Parkplatz P1 Fußgängerzone, Bahnhof-, Schäferstraße: Grünfläche Ecke Kaffee-/Brückengasse Südliche Hauptstraße, Schäferstraße: Grünanlage Ecke Kümmelgasse/Schäferstraße Landauer-, Lemberger Straße: Parkplatz „Weißer Bär" Bitscher Straße: Ecke Bitscher Straße/Simter Straße (ehemaliger Gaskessel) Kirchberg: Spielplatz Schumannstraße, Wendeplatz Arnold-Schönberg-Straße, Grünschnittannahmestelle auf dem Wertstoffhof Ohmbach Kaiserstraße: Grünfläche Kaiserplatz Winzler Viertel: Ecke Fahnen-/ Marienstraße, Maler-Bürkel-Platz Parkplatz Schachen: Grünanlage am Ehrenhof Ruhbank: Wendehammer Adolf- Ludwig-Ring, Parkplatz "Platte", Zugang zum ehemaligen Schuttplatz unterhalb Pfalzblick Erlenbrunn: ehemaliger Kerweplatz, Tuchbleistraße Fehrbach: Karl-Mattheis-Platz Gersbach: Platz Ecke Alte Wehrmachtstraße Hengsberg: Parkplatz an der Kreuzung Fehrbacher Straße/Hanfstraße Niedersimten: Dorfplatz Kreuzung Alte Keller-/Lothringer Straße Windsberg: Buswendeplatz in der Hochwaldstraße Winzeln: Glascontainerstandort Luitpoldstraße

8:03 Uhr ++ Mini "Fashion Week" in Pirmasens ++ Ein Hauch von Paris findet heute in Pirmasens statt. Nämlich bei einer Art Mini-"Fashion Week". Eine Schuhmanufaktur organisiert die Modenschau heute Abend um 18 Uhr im Forum Alte Post. Sie war nämlich im September bei der Pariser Fashion Week mit einer eigenen Schuhkollektion dabei. Dabei hatte die Firma mit ihren Models auch ein Zeichen gegen unfaire Massenproduktion und übertriebene Schönheitsideale gesetzt. Das soll auch bei der heutigen Mini-"Fashion Week" in Pirmasens Motto sein. Für die Show gibt es auch noch Tickets.

6:51 Uhr ++ FCK startet ins Trainingslager nach Malta ++ Der 1. FC Kaiserslautern reist heute ins Trainingslager nach Malta. Dort wird die Mannschaft von Trainer Markus Anfang bis 10. Januar neben zahlreichen Trainingseinheiten auch ein Testspiel absolvieren. Gleich heute soll schon trainiert werden. Bei Temperaturen um die 17 Grad wollen sich die Roten Teufel auf der Mittelmeerinsel auf die Rückrunde in der Zweiten Liga vorbereiten. Nach Angaben des FCK haben für Malta nicht nur die Bedingungen vor Ort gesprochen, das Trainingslager sei für den Klub auch wirtschaftlich zu stemmen. In Malta wird der FCK am nächsten Mittwoch auch ein Testspiel bestreiten. Gegner im Nationalstadion ist der slowenische Erstligist Bravo Ljubljana. Dort werden dann sicher einige FCK-Fans zusehen, die den Klub ins Trainingslager begleiten. Nach der Hinrunde belegen die Roten Teufel den neunten Tabellenplatz. Die Rückrunde startet am 18. Januar mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger SSV Ulm.

6:40 Uhr ++ Schwerer Unfall auf B10 bei Hauenstein ++ Die B10 war heute am frühen Morgen bei Hauenstein für mehrere Stunden voll gesperrt. Dort hatte ein Autofahrer laut Polizei einen Unfall gebaut, weil er zu schnell unterwegs war und Alkohol getrunken haben soll. Er ist in die Leitplanke gefahren und hat Fahrzeugteile verloren. Über die ist dann ein anderer Autofahrer drüber gefahren. Außerdem hat ein weiterer Wagen den Unfallversursacher gestreift. Niemand wurde verletzt - an allen drei Autos gab es Schäden. Die B10 musste bei Hauenstein gesperrt werden, weil Öl ausgelaufen war. Mittlerweile ist die Straße aber wieder frei.

17:04 Uhr ++ Unfall auf B270 bei Kaiserslautern ++ Die B270 bei Kaiserslautern-Erfenbach ist für Autofahrerinnen und Autofahren wieder freigegeben. Die Straße war voll gesperrt, weil ein Auto in Höhe der Abfahrt Erfenbach frontal in einen Transporter gekracht war. Nach Polizeiangaben war mindestens eine Person im Auto eingeklemmt. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt, die beiden Insassen des PKW wurden in ein Krankenhaus gebracht.

16:56 Uhr ++ Tiere in Zoos sind gut ins neue Jahre gestartet ++ Silvester und Neujahr liegen nun hinter uns - und die Polizei hat den Jahreswechsel in der Westpfalz als eher ruhig beschrieben. Gefeiert und vor allem geböllert wurde dennoch, was auch die Tiere bei uns in der Region mitbekommen haben. In den Zoos und Tierheimen in der Westpfalz zum Beispiel fällt die Bilanz insgesamt positiv aus. Weitere Einzelheiten im Audio von SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 16:30 Uhr.

14:41 Uhr ++ Telefonseelsorge der Pfalz am Limit ++ Rund 9.000 Gespräche haben die Mitarbeitenden der Telefonseelsorge im vergangenen Jahr geführt - ähnlich viele wie im Jahr davor. Alle Anfragen zu bewältigen bleibe eine Herausforderung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der pfälzischen Telefonseelsorge, sagt Leiterin Astrid Martin. Die Telefonseelsorge Pfalz ist nicht nur telefonisch erreichbar. Beratungen gibt es auch per E-Mail und Chat. Außerdem gibt es eine Krisen-App der Telefeonseelsorge, bei der es Tipps zur Selbsthilfe gibt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 14:30 Uhr.

14:32 Uhr ++ Polizei warnt vor glatten Straßen in der Westpfalz ++ Überall in der Westpfalz kann es laut Polizei wegen glatter Straßen in den kommenden Stunden zu Behinderungen kommen. Bisher haben sich noch keine Unfälle wegen der Witterung ereignet. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass das während des Berufsverkehrs am Nachmittag noch zu Unfällen kommt. Die Polizei bittet Autofahrer darum, ihre Fahrweise an die Witterungsbedingungen anzupassen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 13:30 Uhr.

10:35 Uhr ++ Einschränkungen auf Bahnstrecken in der Westpfalz ++ Bahn-Fahrgäste müssen auch im neuen Jahr wieder mit Zug-Ausfällen und Verspätungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten, die laut Deutscher Bahn notwendig sind. Davon betroffen sind auch einige Verbindungen in der Westpfalz. Gleich am Wochenende müssen Bahn-Fahrgäste zwischen Pirmasens und Kaiserslautern auf den Bus umsteigen. Hier fallen ab abends mehrere Regionalbahnen in beiden Richtungen aus. Die Bahn teilt mit, dass die Fahrt mit den Bussen bis zu einer halben Stunde länger dauern kann. Nach Angaben des Nahverkehrszweckverbands sind in den kommenden Monaten auf der Strecke Saarbrücken – Kaiserslautern – Neustadt weitere Vollsperrungen geplant. Hier sollen entlang der Strecke diverse Bauarbeiten stattfinden. Stellenweise ist die Strecke nur für einzelne Nächte gesperrt, teilweise aber auch für mehrere Tage. Beeinträchtigt davon sind teilweise auch Züge in Richtung Enkenbach-Alsenborn. Die Bahn will nach eigenen Angaben bis Ende 2027 53 Milliarden Euro in das Schienen-Netz und Bahnhöfe in ganz Deutschland stecken. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 10:30 Uhr.

9:10 Uhr ++ FCK startet mit dem Training nach der Winterpause ++ Beim 1. FC Kaiserslautern rollt zu Jahresbeginn direkt wieder der Ball. Bei den Roten Teufeln ist heute Trainingsauftakt nach der kurzen Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang trainiert am Nachmittag um 15 Uhr auf dem Trainingsplatz vor dem Fritz-Walter-Stadion. Morgen geht es dann ins Trainingslager nach Malta. Am 18. Januar startet der FCK in die Rückrunde der 2. Liga – zuhause gegen Ulm. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 6:30 Uhr.