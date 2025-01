FCK-Boss Thomas Hengen über Hajri-Nachfolge: "Werden abwarten müssen"

per Mail teilen

Ein Ex-Profi könnte beim 1. FC Kaiserslautern künftig Sportchef Thomas Hengen unterstützen. Der Klub wird wohl auch auf dem Transfermarkt noch aktiv.

Der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern will die Stelle des zum Ende des vergangenen Jahres ausgeschiedenen Technischen Direktors Enis Hajri frühestens im Februar nachbesetzen. Dies erklärte Geschäftsführer Thomas Hengen nach dem ersten Training der Pfälzer im neuen Jahr.

"Wir haben gute Gespräche mit Kandidaten geführt. Wir werden aber abwarten müssen, ob wir jemanden für die erste Reihe bekommen oder jemanden, der lieber im Hintergrund arbeitet", sagte der 50-Jährige.

Nach Angaben von "Bild" ist Sergio da Silva Pinto ein Kandidat für den Posten. Der ehemalige Bundesliga-Profi (Schalke 04, Alemannia Aachen und Hannover 96) war bis Ende November als Kaderplaner bei der SpVgg Greuther Fürth zuständig. Zuvor arbeitete er als Scout bei Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt.

FCK auf Stürmersuche

Ob der neue Mann dann wie Hajri wieder als Technischer Direktor oder als Sportdirektor arbeiten werde, sei offen. "Wir hoffen, dass wir relativ zeitnah nach dem Transferfenster, das für uns aber klar Priorität hat, eine Einigung erzielen können. Es kann aber auch noch später werden", sagte Hengen.

Auch weil Torjäger Ragnar Ache auch in dieser Saison verletzungsanfällig ist, sucht der Tabellenneunte im seit Mittwoch geöffneten Transferfenster einen weiteren Angreifer. "Wenn noch ein Stürmer zu bekommen ist, werden wir uns Gedanken machen müssen. Wir müssen aber nicht hyperaktiv werden, wollen aber schon ein bisschen optimieren", betonte Hengen.

Als Kandidat für das Sturmzentrum wurde zuletzt Serdar Dursun vom türkischen Klub Alanyasport gehandelt. Der 33-Jährige spielte in der Saison 2020/21 unter FCK-Trainer Markus Anfang bei Darmstadt 98 und wurde Zweitliga-Torschützenkönig.

Ache, der im Ende November eine Wadenverletzung erlitt, soll derweil im einwöchigen Trainingslager auf Malta wieder schrittweise ins Mannschaftstraining integriert werden.

Opoku und Tomiak mögliche Abgänge beim FCK

Auch Abgänge in der Winterpause sind Hengen zufolge wahrscheinlich. Akteure, die mit ihren Einsatzzeiten in der Hinrunde nicht zufrieden gewesen seien, würden ihre Möglichkeiten ausloten. Zudem sei es möglich, dass Spieler im Winter den Verein verlassen, die ihre im Sommer auslaufenden Verträge nicht verlängern wollten.

Hengen nannte dabei explizit die Namen von Aaron Opoku und Boris Tomiak, der zum Trainingsauftakt krankheitsbedingt fehlte. Vor dem Rückrundenstart am 18. Januar gegen den SSV Ulm bestreitet der FCK noch zwei Testspiele: Am 8. Januar geht es im Rahmen des Trainingslagers gegen den slowenischen Erstligisten NK Bravo. Den letzten Härtetest bestreiten die Roten Teufel dann am 11. Januar gegen Progrès Niederkorn aus Luxemburg.