Trainer Markus Anfang spricht im Interview mit SWR Sport über die bisherige Saison des 1. FC Kaiserslautern und erklärt, warum er große Stücke auf Angreifer Daniel Hanslik hält.

Für FCK-Trainer Markus Anfang ist Daniel Hanslik der "Prototyp von einem perfekten Profi", weil er alles dem mannschaftlichen Erfolg unterordnet. "Er steht für all das, was wir gerne auf dem Platz haben", so der Coach über den Angreifer. "Er tut alles dafür, um gute Spiele zu machen."

Das gelinge natürlich auch Hanslik nicht immer, so Anfang: "Aber er ist kein Spieler, den du antreiben oder anschieben musst." Den 28-Jährigen zeichne eine besonders hohe Eigenmotivation aus.

Daniel Hanslik mit starker Saison beim FCK

Eine Motivation, die sich in dieser Saison auszahlt. Je nach Statistik hat Hanslik bereits elf oder zwölf Scorerpunkte auf dem Konto. Je nachdem, ob man seinen abgewehrten Schuss vor dem 2:0 gegen den SC Paderborn (Torschütze Luca Sirch) als Vorlage wertet oder nicht.

FCK-Frust gegen Köln DEIN FCK #137 | SWR Sport

Sei's drum. So oder so ist Hanslik der Top-Scorer der Roten Teufel. Er hat bereits jetzt mehr Torbeteiligungen als in den vergangenen beiden Spielzeiten zusammen eingesammelt. "Er hat sich belohnt für seinen riesigen Aufwand. Und das freut mich", so Anfang. Es ist derweil keine Entwicklung, die den Trainer überrascht. Schon unter seinem Vorgänger Friedhelm Funkel habe sich angedeutet, dass der gebürtige Bad Hersfelder zu einem prägenden Faktor im Spiel des FCK werden könne.

Vorbildrolle für die FCK-Profis

Aufgrund seiner mannschaftsdienlichen Spielweise sei es keine Überraschung, dass Hanslik in Abwesenheit von Spielführer Marlon Ritter die Roten Teufel in der Hinrunde auch schon als Kapitän aufs Feld führte. "Das sollte auch für die anderen Jungs der Spielertyp sein, an dem sie sich orientieren sollten", so Anfang über Hansliks Rolle. "Von der Einstellung her, von der Herangehensweise her ist er schon ein Vorbild für die Jungs."

Ache fällt aus, Hanslik als Fixpunkt im FCK-Angriff

Hansliks starke Saison ist auch deshalb für den FCK so wichtig, weil es neben Top-Torjäger Ragnar Ache (neun Treffer) einen zweiten Profi gibt, der regelmäßig trifft. Außer dem Duo hat nur Boris Tomiak mehr als zwei Tore erzielt (vier Treffer, drei davon drei per Elfmeter).

Weil Ache aber verletzungsanfällig ist und aktuell mit einer Wadenblessur ausfällt, ist die Offensive eine wacklige Komponente im Spiel des FCK. Mittelstürmer Jannik Mause, im Sommer vom FC Ingolstadt gekommen, sollte eigentlich den Backup für Ache geben. Er konnte seine Treffsicherheit am Betzenberg bislang aber noch nicht unter Beweis stellen.

Dem Vernehmen nach würde sich Trainer Anfang gegen Verstärkungen in der Offensive zumindest nicht sträuben. Wobei der Transfermarkt im Winter deutlich weniger Möglichkeiten bietet als im Sommer. Der FCK hofft daher auf eine rasche Genesung von Ache - und setzt daneben weiter auf den "perfekten Profi" Hanslik.