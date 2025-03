Nach Verletzung in Paderborn: Diagnose von FCK-Keeper Julian Krahl ist da

per Mail teilen

Es war ein bitterer Spieltag für den 1. FC Kaiserslautern: 3:5-Niederlage gegen Aufstiegskonkurrent Paderborn und die Verletzung von Keeper Julian Krahl. Jetzt liegt das Ergebnis der Untersuchung vor.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht sank Julian Krahl zu Boden. Beim fünften Gegentor des SC Paderborn verdrehte sich der 25-Jährige das Knie. Er konnte nicht weiterspielen, FCK-Ersatztorwart Simon Simoni wurde eingewechselt. Direkt nach der Partie sagte FCK-Trainer Markus Anfang schon: "Das sah bei Julian nicht gut aus". Am Sonntag standen weitere Untersuchung an. Die Diagnose wiegt für den FCK im Saison-Endspurt schwer. Wie der FCK am Sonntag mitteilte, zog er sich eine Teilruptur des Innenbandes im Knie zu. Immerhin: Der zunächst befürchtete Kreuzbandriss ist es nicht.

Tabelle interessiert FCK-Coach Anfang nicht

Durch die Niederlage der Pfälzer ist Paderborn nun in der Tabelle vorbeigezogen. Das Team von Trainer Markus Anfang liegt mit 43 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, zwei Punkte hinter Paderborn auf dem dritten Rang.

Angesprochen auf die Tabellenkonstellation, winkt Anfang ab: "Das interessiert mich komplett überhaupt nicht. Mich interessiert, wie wir das Spiel heute gestaltet haben. Und ich finde, dass wir da die ersten 18 Minuten leider nicht so im Spiel waren. Ansonsten haben wir ein sehr gutes, intensives Spiel gemacht gegen eine Mannschaft, die zuletzt gezeigt hat, dass sie auch hier große Mannschaften schlagen können." Nach der Länderspielpause kommt es auf dem Betzenberg zum Duell mit Fortuna Düsseldorf - ohne Stammkeeper Julian Krahl.