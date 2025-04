22.12.2024

Mama küsst den Weihnachtsmann

Soviel soulige Weihnachtslieder wie möglich sind in dieser Ausgabe drin. Zum Beispiel die Geschichte, dass Mama doch tatsächlich den Weihnachtsmann geküsst hat, Amy Winehouse verrät "I Saw Mommy Kissing Santa Claus". Und George Michael ist dabei, nicht mit Last Christmas, sondern mit dem "December Song". Der Klassiker "River" von Joni Mitchell, den es in über 800 Versionen gibt, wir spielen die der schwedischen Jazz-Sängerin Ida Sand.