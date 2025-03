Der 1. FC Kaiserslautern kam gegen die SV Elversberg trotz Führung zwar nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, zogen mit nun 43 Zählern aber am Hamburger SV vorbei.

FCK-Trainer Markus Anfang hatte sein Team auf ein "brutal intensives Spiel" und einen "Abnutzungskampf" eingestellt. Er sollte Recht behalten. Torjäger Ragnar Ache (41.) traf sehenswert für den FCK, der den zweiten Heimsieg innerhalb von sechs Tagen verpasste. Muhammed Damar (75.) glich für die Elversberger aus.

Markus Anfang: "Haben sehr gutes Spiel gemacht"

Der FCK-Trainer lobte dennoch nach dem Spiel sein Team: "Was mir imponiert hat, war, dass wir hinten raus nach dem 1:1 weiter nach vorne gespielt haben, weiter auf das Tor gespielt haben." Seine Jungs hätten unbedingt das Spiel gewinnen wollen. "Ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht belohnt wird. Aber ich glaube, dass wir doch ein sehr gutes Spiel gemacht haben", so Anfang.

Ausgeglichene Anfangsphase - Lattentreffer für den FCK

Die 40.000 Zuschauer sahen auf dem Betzenberg eine ansprechende Partie. In der ersten halben Stunde gab es Abschlüsse von beiden Teams. So traf Daniel Hanslik frei vor dem Tor nur die Latte, nachdem der Torwart der SVE einen Schuss von Marlon Ritter nicht festhalten konnte (19. Minute). Nur drei Minuten später hatte Elversberg wieder eine Chance. Lukas Petkov zog in der 22. Minute aus dem Rückraum ab. FCK-Torhüter Julian Krahl tat sich schwer, es bleibt aber zunächst beim 0:0.

FCK-Führung kurz vor der Pause

In der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit bestimmten die Pfälzer das Spielgeschehen und gingen in der 41. Minute durch Ragnar Ache in Führung. Der 26-Jährige schlenzte den Ball aus halblinker Position sehenswert ins Tor.

Der FCK knüpfte nach der Pause zunächst an die Leistung an. Das Selbstbewusstsein der Roten Teufel war spürbar und so bestimmte das aufmerksame Team von Markus Anfang fortan die Partie. Allerdings ohne die Führung weiter auszubauen.

Elversberg wird stärker und trifft zu Ausgleich

Stattdessen erhöhte Elversberg nach etwa einer Stunde wieder den Druck. Julian Krahl rettete in der 68. Minute die knappe Führung, als er im Eins-gegen-Eins gegen Elversbergs Petkov parierte. In der 75. Minute wurde er geschlagen: Elversbergs Muhammed Damar traf zum Ausgleich. "Wir haben dann viele gelbe Karten bekommen. Es war dann zerfahren. Man hat eine Unruhe reingebracht. Da müssen wir ein bisschen cooler bleiben in der Phase", erklärte Anfang im SWR-Interview. In einer spannenden Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen auf den Siegtreffer. Es blieb in dem intensiven Freitagsspiel aber beim 1:1-Unentschieden. "Wir können mitnehmen, dass wir heute ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Sehr leidenschaftlich, sehr intensiv. Und das brauchen wir auch für die nächsten Wochen", analysierte Anfang mit Blick nach vorne.

FCK nächsten Samstag in Paderborn

Am kommenden Samstag (13 Uhr/Audio-Livestream auf sportschau.de) spielt der FCK beim SC Paderborn. Marlon Ritter wird in der Partie nach seiner fünften gelben Karten fehlen. Das sei schade, sagt der Trainer, aber: "Jetzt müssen halt andere gucken, dass sie Gas geben und dementsprechend ihre Leistungen bringen." Die Paderborner stehen am Freitagabend (7.3.) noch mit vier Punkten Abstand hinter dem FCK auf Platz vier. Im Duell mit dem Konkurrenten aus der Tabellenspitze kann der FCK seine Aufstiegsambitionen mit einem Sieg weiter festigen.