Zwei Menschen bei Messerangriff in einer Bar in Eisenberg verletzt

In Eisenberg im Donnersbergkreis sind am späten Donnerstagabend zwei Männer bei einem Messerangriff verletzt worden. Der Täter wurde von der Polizei überwältigt.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Täter gegen 23 Uhr ein Lokal in der Gutenbergstraße betreten haben und dabei mit einem Messer und einer Eisenstange bewaffnet gewesen sein. Der Mann habe unvermittelt mit dem Messer auf einen 58-Jährigen eingestochen und ihn dabei leicht an der Hand verletzt. Der 58-Jährige sei im Krankenhaus behandelt, inzwischen aber wieder entlassen worden. Täter und Opfer kennen sich laut Polizei.

Der Tatort, eine Bar in Eisenberg, ist auch am Tag danach noch durch die Polizei abgesperrt. SWR

Opfer von Messerangriff in Eisenberg im Krankenhaus behandelt

Im weiteren Verlauf soll der Täter auch auf einen 21-Jährigen eingestochen und diesen schwer am Oberkörper verletzt haben. Der junge Mann sei ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. Er sei ansprechbar und befinde sich nicht in Lebensgefahr.

Zeugen hatten den Vorfall gemeldet, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot nach Eisenberg aus. Der mutmaßliche Täter konnte laut Polizei kurze Zeit später auf einer nahegelegenen Straße "unter Einsatz eines Tasers" festgenommen werden. Der Taser wurde offenbar eingesetzt, weil der Mann bei seiner Festnahme nicht kooperierte und sich trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten nicht auf den Boden legte - das zeigt ein Video eines Augenzeugen, das dem SWR vorliegt.