Verletzte bei Streit in Diskothek in Kaiserslautern

Wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung in einer Diskothek in Kaiserslautern musste am Wochenende die Polizei ausrücken. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Die Polizei war nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonntag in einen Musikclub in der Kaiserslauterer Marktstraße gerufen worden. Dort hatte der Sicherheitsdienst eine Gruppe der Disko verwiesen, weil sie zuvor durch ihr unangemessenes Verhalten aufgefallen war. Was die Leute genau gemacht haben sollen, hat die Polizei nicht mitgeteilt. Die Polizei hat dem SWR auf Nachfrage berichtet, dass es sich bei der Gruppe um US-Soldaten handelt, die den Club in ihrer Freizeit besucht hatten. Wo die Soldaten stationiert sind, sei noch nicht bekannt. Zwischen dem Sicherheitsdienst der Disko und den fünf bis sechs Besuchern habe es zunächst einen verbalen Streit geben. Dann habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt. Besucher bei Schlägerei schwer verletzt Als die Polizei in der Disko ankam, war nur noch ein Mann aus der Gruppe dort und der Sicherheitsdienst. Die anderen Beteiligten waren geflüchtet. Der Besucher wurde bei der Schlägerei schwer verletzt. Laut Polizei sind die Verletzungen nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohlich. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch mehrere Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Sie wurden von einem Arzt entsprechend behandelt. Streit in Disko in Kaiserslautern: Polizei sucht Zeugen Bei ihrem Einsatz in der Kaiserslauterer Diskothek wurde die deutsche Polizei von der US-Militärpolizei unterstützt. Wegen des Streits wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise geben können. Es sollen sich auch Leute melden, die möglicherweise Videos von der Schlägerei gemacht haben.